Estrechar lazos con la hípica

En el horizonte del verano tras la Semana Grande, al calendario gijonés aún le quedan fechas marcadas en rojo. La Fiesta de la Sidra, que arrancó ayer con la inauguración del Mercadín, el Concurso Hípico Internacional, que se celebra del 26 al 31 de agosto en Las Mestas, así como las pruebas del Club Hípico Astur, son ejemplos palmarios de que al estío aún le resta cuerda. El Hípico de Las Mestas es un clásico local. Con 81 ediciones a su espalda, la de este año llega con alicientes de sobra para volver a llenar el complejo deportivo municipal. Con 20 países representados, 16 pruebas de diferentes estrellas, 521.000 euros en premios y figuras como Sanne Thijssen o la leyenda viva John Whitaker –que vuelve a sus 70 años– los gijoneses disponen, nunca mejor dicho, de una apuesta segura para seguir disfrutando del verano en la capital marítima de Asturias.

Por estas fechas suele aflorar el debate sobre el devenir ecuestre en Gijón. La Federación Hípica de Asturias ha tomado este año el mando de la organización en Las Mestas. El Gijón Horse Jumping, la marca que englobaba las competiciones del Chas y Las Mestas en un gran circuito, ha quedado en un segundo plano. El nombre, ahora relegado, sigue existiendo y se mantiene también la colaboración público privada entre el Chas y el Ayuntamiento aunque con menos fuerza que otros años. Desde la pandemia, la marca ha combinado éxitos con cuestiones irresolutas, como el marco normativo para regularla o el acuerdo entre el Chas y Las Mestas para facilitar el paso de los animales, un reto que este año se salda con semáforos dotados de llamativos pictogramas en los que aparecen caballos.

La fortaleza del verano gijonés reside no solo en la calidad, sino también en la variedad. El afán de diseminar la oferta no debería dar pie a la reiteración, ni a desandar caminos. Mantener el compromiso hípico municipal y conjugarlo con la tradición y conocimiento que aporta el Chas componen la fórmula idónea para cumplir la meta que Gijón debe marcarse: ofrecer una programación hípica mejor cada año.