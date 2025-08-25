Se dice en las alturas que nuestra economía va como un cohete, pero no se concreta hacia dónde ni si es de los que explotan. Los que prenden fuego a los famosos "voladores" de las fiestas populares saben que suben produciendo un característico sonido, "¡shhhhh!", tras el que viene el inevitable "¡pum!" y la caída en picado de la "vara", que, si le pilla de lleno, puede convertir a un ciudadano en un simpático pincho moruno. Donde sí vamos como un cohete es en el tema de los derechos religiosos. Cualquier día, habrá un concilio en el "Bernabéu". En la próxima Semana Santa, celebrarán los "Oficios" del Jueves Santo en "El Molinón", y el Sporting jugará en la playa. Yo, mientras no toquen la piscina cubierta del Grupo Covadonga, lo veo todo muy bien…

–…Estooo…Siverio, que diz el delegáu del gobiernu que hay que parar el penalty…

–¡Ojalá, fíu!…nun sabes como me presta que esi señor tan importante té preocupáu por si nos meten un gol o no, porque si lu meten baxamos a tercera, de seguro…

–Non me entiendes, Belorcio: nun me refiero al porteru, sino al que tien que lanzálu…

–¡Ah madre!…¿entós?…

–Pues resulta que acaba de registráse una nueva confesión religiosa llamá "Los hermanitos del culo en pompa" y entre sus creencies está que, pa salváse y dir al Paraísu, al menos una vez a la semana tienen que enseña-yos el culo, simultáneamente, a más de diez mil persones, y eso nun se puée conseguir más que en un estadiu de fútbol. O sea que, hasta que nun concluya esa exhibición nalgar ,el penalty queda en suspensu…

–¡Cóoooooño!

–No, d´eso ná, fíu: solo el culo. Si enseñen otres coses, entós van pa´l infiernu…

Como de costumbre, con la disculpa de la libertad religiosa habrá siempre oportunistas que intentarán obtener un beneficio económico o teológico o ambas cosas a la vez. Veremos, en consecuencia, escenas hasta ahora impensables: bautizos colectivos de sectas variopintas en el Acuario de Poniente, que estresarán a los asustadizos tiburones, e interrupción de conciertos de rock del duro para permitir leer a un gurú religioso un poema naïf dedicado a las florecillas silvestres, que provocará que a muchos de los asistentes se les destiñan los tatuajes y desplome súbitamente la cresta capilar…

–Muy buenes…que veníamos a pedir día y hora pa celebrar un actu religiosu en la catedral de Uvieu…

–¿Qué ye?…¿un Te Deum?…¿un funeral po’l alma del "Mar Muertu"?…

–Non, ye pa algo más serio…ya pa conmemorar que, fai casi dos mil años, tuvo llugar el milagru de los panes y los peces…

-¡Ay, qué cosa más original!…¿y cómo se y-os ocurrió esa idea, ho?

–Bueno, ye que vamos lanzar al mercáu una olla nueva, que ye capaz de freír pescáu en sin aceite y, al mismu tiempu, tostar unes rebanaes de pan pa complementar…

–…Oiga…yo nun se si taré legitimáu pa autorizar eses coses en la catedral…

– Seguro que tá legitimáu, porque la sociedá "La pota que los parió" ta pegá al Vaticanu.

- ¿Ye propiedad del Papa, ho?

- …Como si lo fuera, morenu de verde lluna: al tar tan cerquina de la basílica de San Pedro, entren a diario en la fábrica los efluvios del inciensu de toes les mises, por lo que les olles tan santificáes…hasta el puntu de que, nel recetariu que regalamos al comprador, van ocho recetes que se faen con agua bendita, en llugar de la del grifu…

De todas formas, hay que reconocer que es una pena que, viviendo en un país donde todo funciona con la perfección de un reloj suizo de los de antes, los desagradecidos ciudadanos no valoran los sacrificios y esfuerzos que hacen quienes nos gobiernan para que seamos cada día más y más felices…

-¡Menuda xentuza que hay en esti país, Veneranda!…¿puées creer que, tras pedínos medios materiales pa´l fuegu, decido envia-yos una partía de barbacoes y quedaron afónicos gritando y llamándome de tóo?

-…¡Desde luego, nun te merecen!…¡¡a ver ónde encuentren a otru tan sacrificáu como tú y tan entregáu a…bueno, eso, "tan entregáu", en sin concretar a quién!!…además, la barbacoa ye algo muy propio y relacionao col fuegu forestal…

-Eso ye lo que pensé yo…en los momentos de descansu de los bomberos y los voluntarios, puée servi-yos pa recuperar ánimos y alegría, porque el baile…

-¿Cómo que "el baile", ho?

-Home, pues con "La barbacoa" de Georgie Dann, ¿qué otra cosa se pué facer, ho?…y nun tienen disculpa: mande-yos lápices usb suficientes pa repartir entre tóos y nun piensen que hay favoritismos y…¿ónde vas, Veneranda, que aún non terminé?…

–…Pues acabo de dame cuenta que ye la hora de tomar el “batidu de lexatín”…y, por cierto, parezme que hoy voy rebozar la merluza con huevu y “trankimazín” trituráu…¿cómo dices, ho?…non, non, de harina ná…¡demasiaos hidratos de carbono!… n