Mentiras nucleares

Como la historia proviene de buena tinta, no dudaré en reproducirla. Versa sobre un israelí llamado Mordejai Vanunu. Un judío marroquí que emigró a Israel con nueve años. Allí se hizo técnico nuclear y trabajó en la central de Dimona entre 1976 y 1985. Una central que, dedicada en teoría a usos civiles, fabricaba en realidad armas nucleares. El pacifista Vanunu se fue un día a Londres y contó el secreto con pelos y señales a "The Sunday Times". El periódico lo publicó, con planos y todo, en 1986: Israel disponía entonces, según su declaración, de 200 cabezas nucleares. Vanunu, el delator, alegó motivos de conciencia: los gobiernos de su país lo hicieron sin debate o anuencia de sus ciudadanos, arguyó. La reacción de Israel fue la normal en un país civilizado (valga la ironía): mandó una espía que lo sedujo (se llamaba Cindy), le citó en Roma, donde un comando del Mosad lo drogó, lo secuestró y lo trasladó de vuelta a Israel. Prefirieron operar en Italia los servicios de espionaje israelíes para no cabrear al Reino Unido. Vanunu fue condenado a 18 años de cárcel, de los que 11 los pasó en aislamiento total, perpetrándose una violación más de los derechos humanos. Salió de prisión en 2004. Malvive en Israel bajo libertad vigilada: no puede irse del país, ni hablar con extranjeros, ni dar entrevistas, ni usar un móvil, ni internet…

A pesar de la historia del ciudadano israelí Vanunu, si se pregunta hoy a una inteligencia artificial sobre el arsenal nuclear de Israel, se obtendrá una respuesta tan cínica como esta de ChatGPT: "Israel mantiene una política de ambigüedad y no confirma ni desmiente su arsenal".

Reténgase la información siguiente: Ya en 1992 un diputado pronunció en el Parlamento israelí estas palabras: "Podemos presumir que dentro de tres o cinco años Irán será autónomo en su capacidad para producir una bomba nuclear. Esta amenaza debe ser neutralizada por un frente internacional guiado por Estados Unidos". El diputado aquel se llamaba Benjamin Netanyahu. 33 años después parece haber conseguido sus propósitos, ahora como primer ministro, aunque sigamos sin saber si Irán estaba en disposición de fabricar la bomba en los años noventa del pasado siglo o ha venido siendo una trola continuada durante más de tres décadas.

Si se relaciona la historia desdichada de Vanunu con las proclamas y agresiones brutales de Netanyahu, tentado está uno de buscar un colofón pesimista: Nada bueno se puede esperar de un Estado civilizado y temeroso de Dios (prosígase con la ironía) cuando maltrata a los propios ciudadanos que develan verdades y, al tiempo, eleva a primer ministro a un mentiroso criminal de guerra.