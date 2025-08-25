"Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo", cantaba Luis Eduardo Aute en ese himno escrito a finales de los ochenta, cuando el Muro de Berlín se caía, Pink Floyd daba el concierto que lo celebraba y los españolitos nos creíamos ricos porque en Madrid había movida ("movida promovida por el… Ayuntamiento") sin playa, Barcelona era nuestra entrada en la modernidad moderna del 92 y en Sevilla, un pájaro con patas de elefante y pelo y pico con los colores del arcoíris nos decía que Europa se nos quedaba corta, que España es el mundo y lo demás tierra conquistada.

"Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ‘Cierren los ojos y recen’. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia’’", escribe el escritor argentino Eduardo Galeano para referirse a otro momento histórico en el que íbamos a empezar a ser como El gallu de la quintana de la obra teatral de Eladio Varde.

Cuando íbamos a visitar a mi abuela en Campiellos, me gustaba mucho rebuscar entre las revistas "del corazón" que almacenaba en un mueble del corredor de la casa. Me entretenía mucho ojeando las letras de canciones de la época que tenía la revista "Lecturas", pero mi favorita era una sección del "Pronto" titulada "¿Qué hubiera sido de mi vida si…?". Historias de vidas posibles e imaginadas si la decisión hubiera sido otra. Buena parte de la literatura se basa en un " y si…": y si se enamoran los hijos de dos familias rivales, y si un hombre se cree caballero andante, y si hubiera un objeto capaz de llevarnos a la luna…

¿Qué hubiera pasado en 1492 si a uno y otro lado del océano hubiera habido ediciones digitales de periódicos o redes sociales en las que la ciudadanía hubiera podido exponer sus miserias? ¿Cómo se habría comentado en X la llegada del ídolo ochentero, Mario Conde, a la presidencia de Banesto? ¿Cuánto tráfico digital hubiera generado en los periódicos de esta Asturias nuestra el proyecto de construcción de El Elogio del Horizonte o la peatonalización del centro de Oviedo realizada por Gabino de Lorenzo (políticos de perfil de derechas expulsando al coche del centro: ¡los locos 90!)? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si…?

¿Y qué pasaría hoy en día si sencillamente no nos consideráramos capaces de tener una opinión fundada sobre los incendios forestales, sobre los volcanes o sobre si la estrategia de Garitano de amarrar victorias con tres centrales y encerrando al equipo en su área es efectiva o no?

Reivindico el espejismo de tener tan solo dos o tres certezas; que este artículo es absolutamente prescindible, que hay que ser muy miserable para poner una pancarta de simbología nazi cerca del centro donde iban a llegar diez personas en régimen de acogida y que en Gaza se está produciendo un genocidio mientras el mundo mira para otro lado.