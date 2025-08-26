¡Y dos huevos duros!

La actuación de los responsables de las Comunidades del PP se resume con una palabra, inacción, o una frase: "balones fuera". Porque en los mayores incendios de nuestra historia los presidentes, desaparecidos, se limitaron a esperar que UME o Protección Civil les sacaran las castañas del fuego y a intentar culpabilizar al gobierno.

Feijóo jugó a capitán del barco instando al gobierno a pedir ayuda a Europa cuando ya estaba solicitada, o dejando entrever que él había solicitado los aviones a Francia. "Oiga, ¿está Francia? Soy Feijóo, que se ponga", mientras acusaba al Gobierno de "provocar a las comunidades autónomas que están gestionando esta "crisis nacional"".

Mientras ardían Las Medulas, Mañueco manifestó: "Hay operativo suficiente. Si lo necesitamos, pedimos colaboración a otras provincias, a otras comunidades y a la UME". Ayuso, de vacaciones en Miami, donde su pareja tiene una empresa, firmó un concierto "gratuito" de Gloria Estefan por 500.000 euros, y a la vuelta acusó a Sánchez: "Deja que todo se queme, o se hunda, o se acabe, para luego buscar culpables y venir con, ‘si necesitan algo, que lo pidan’". Luego, disfrazada de "Abascal pecho palomo", fue a ver lo que quedaba de Tres Cantos. Moreno Bonilla no acudió al incendio de la Mezquita porque "no es partidario de hacerse fotos gratuitas". Guardiola primero culpó al gobierno de falta de colaboración, "su falta de ‘rapidez’ agravó los incendios", luego reconoció "el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en Extremadura… la UME, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, autonomías y el Mecanismo Europeo de Protección Civil…". Rueda pidió motobombas al Gobierno con las suyas aparcadas por falta de personal y retiró a bomberos urbanos alegando que los incendios correspondían a los forestales. Ninguno habló de recortes en prevención de incendios, privatizaciones del servicio, o contratos temporales sin experiencia y con sueldos miserables.

En la tarde noche del día 15, emulando al Gran Capitán y Groucho, orquestaron una absurda, por imposible, petición de medios "¡y dos huevos duros!", mientras tenían paralizados otros ya recibidos. Las peticiones al unísono eran una coartada para desviar responsabilidades, como lo es que comparezcan varios ministros en "su" Senado para seguir extendiendo un tupido velo sobre su incompetencia.

Bendodo, defensor de Netanyahu, llamó pirómana a Virginia Barcones, que apenas durmió en semanas coordinando los operativos, por demostrar documentalmente las mentiras de los populares. Gamarra la acusó de sanchista. Engañan a quien quiere engañarse, pero cuando Barcones deje su puesto, seguirá siendo persona. Otros, aunque estén tras una puerta giratoria, seguirán siendo nadie.