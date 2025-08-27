San Agustín y el maniqueísmo

Agustín de Hipona, sin duda una de las mentes más lúcidas de todos los tiempos, es un claro referente de la búsqueda de la Verdad . Pasó parte de su edad madura hasta los 33 años analizando las corrientes filosóficas de su tiempo: académicos, sofistas y escépticos, que como las actuales negaban que existiera la verdad o no se pueda conocer, lo cual ya son dos verdades, pero Agustín después de gran esfuerzo y trabajo intelectual la encontró, por eso afirma en sus Confesiones: "Oh Verdad (DIOS) siempre antigua y siempre nueva cuán tarde te conocí".

Antes tuvo la oportunidad de tratar con un jefe de los maniqueos, Fausto, de gran autoridad en la secta maniquea, que defendía la existencia de dos fuerzas, el bien y el mal, la luz y la tiniebla en lucha permanente; la materia era de por sí mala; el cuerpo era un mal, así como la sexualidad el matrimonio y la procreación. Distinguían los puros, ellos y los impuros de todos los demás. Dialogando con el tal Fausto pudo Agustín convencerse de la futilidad de su retórica y de la debilidad de sus argumentos. Así dice en Confesiones, sin duda una de la autobiografías más impresionante que se han escrito: "Me di cuenta que el tan alabado y exaltado Fausto no tenía respuestas para mis preguntas sobre los cielos: las estrellas los astros el sol, y la luna, sobre temas que Fausto solo tenía fantasías astrológicas y extravagantes, y mi me interesan observaciones y planteamientos racionales y experimentales, lo que me llevó a desconfiar de la secta maniquea, pues Fausto el más sabio entre ellos era incapaz de darme respuestas a las dificultades que yo le presentaba. Aquel Fausto que fue para mucho lazo de muerte, sin él saberlo y quererlo ya había comenzado a aflojar el lazo que me tenía aprisionado. Porque tu mano Dios mío en los ocultos designios de tu Providencia no me dejaban".

Los errores maniqueos no han perdido actualidad en esta sociedad superdigitalizada por IA. Basta comprobar la cultura dominante woke basada en contradicciones maniqueas: hombre contra mujer, ricos contra pobres, negros contra blancos, capitalistas contra obreros, gordos contra flacos, islamistas contra judíos. En medio, los más perseguidos, los cristianos. Esta cultura del woke tiene su origen en el maniqueísmo marxista de la lucha de clases y el fin de la historia, que supondría el fin de todo dualismo, pero el triunfo de una élite mundial que impondría a todos los que se debe pensar, vestir, comer, creer y esperar. Todos pobres, pero felices, y dependiendo de una élite y de sus dádivas para mantener a todos en la pobreza mental y corporal .