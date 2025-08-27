Verdificando

Aplauso a la concejalía de Medio Ambiente, liderada por el popular Pintueles, por su idea de crear tres "islas verdes" en otros tantos espacios hoy yermos del Paseo del Muro. Sus nombres México Lindo, El Ancla, y Miami. Nada que objetar al segundo; los otros dos, referidos a negocios ya inexistentes, sí son discutibles. El hotel Miami desapareció hace décadas, parecería más correcto designar a este espacio como isla del Príncipe. La cafetería mexicana, también cerrada desde hace años, tampoco parece muy original. Hubiera optado por isla del Ateneo Obrero, que allí estuvo localizado, o isla de Beronda, por ser este el nombre de las casas que lo alojaron. Es este el espacio más extenso, y donde sería bueno recuperar la estampa previa a la guerra civil, con su tupida plantación de tamarindos, conocida popularmente como la "pumarada". Y hablando de tamarindos, aún faltan bastantes por reponer en la línea de plantación existente en la zona más próxima al paseo.

En esta acertada política de "verdificación" y lucha contra el cemento iniciada por nuestro Ayuntamiento quedan importantes retos que abordar. Gijón puede alardear de llamativas incongruencias en lo que respecta a supuestos espacios verdes en lugares emblemáticos. Ahí están, en primera línea de playa, los jardines del Náutico, que de jardines tienen poco. Creados en plena posguerra, tras el derribo del antiguo Hospital de Caridad por las autoridades frentepopulistas, como un coqueto espacio verde que tomó el nombre del bar-restaurante allí construido. Un proporcionado edificio, exponente de la arquitectura naval, obra de Pedro Cabello Maíz.

Demolido en los años setenta del pasado siglo, los jardines iniciaron un rápido declive cuya puntilla fue la construcción de un aparcamiento subterráneo en su subsuelo. En superficie se optó por una inexplicable explanada de baldosas y cemento, enmarcada por un absurdo graderío de granito que nadie usa. La faena se remató con un anodino y vulgar edificio de usos hosteleros. Lo que debería haber sido un privilegiado jardín costero, emulando ejemplos como los jardines de Piquío, en el santanderino Sardinero, los de Alderdi Eder en San Sebastián, o nuestros más modestos y cercanos jardines de la Reina, quedó en un monumento a la desolación. Ahí sí que debería crearse una auténtica isla o archipiélago verde, no descartando incluso el rescate de las actuales concesiones hosteleras para reconstruir el llorado edificio de Cabello. Los planos estarán en el archivo municipal y antecedentes reconstructivos, como los de la pérgola de los Campinos, ya existen. Por falta de espacio dejaremos para otra ocasión la lamentable situación del mal llamado Parque de los Hermanos Castro que, a escasos cien metros de la playa de San Lorenzo, no es hoy más que un aparcadero de coches, sobre todo de caravanas y furgonetas camperizadas, y una explanada privatizable por temporadas para festivales y negocietes varios.