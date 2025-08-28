Opinión
Montse García Santaclara
Carta de agradecimiento de la familia de Santaclara
La familia de José Antonio García Santaclara -Santa- queremos transmitir nuestro agradecimiento a la Iglesia católica asturiana y a sus compañeros sacerdotes con los que compartió fe y vida. Su creencia hizo de él un hombre profundamente espiritual, en coherencia con sus valores que le llevaron a estar al servicio de los más débiles y a comprometerse de forma auténtica con la justicia social.
Agradecer al Gobierno del Principado de Asturias la decisión de poner su nombre a un Centro de Menores en Gijón, así como por su presencia en el funeral.
Al Ayuntamiento de Gijón por tener la deferencia de declarar luto oficial por su fallecimiento y por su acompañamiento en los actos de despedida.
A los medios de comunicación de Asturias por haber dado buena cuenta en sus informaciones de la personalidad de nuestro hermano, así como de su comprometida actividad social.
A todas las Organizaciones Sociales que, de una forma u otra, nos hicieron llegar su pesar.
Y cómo no, a las personas que atiende y dependen de la Fundación Siloé… que sepan que estuvieron en su pensamiento hasta el último minuto de su vida.
A sus amigas y amigos.
De todo corazón: Gracias.
