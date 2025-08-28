Final del verano

Pasando unos días de vacaciones en Málaga, leo en la prensa provincial: "En Málaga se crean 700 nuevas empresas cada mes, la mayoría en los sectores inmobiliario, del comercio, la hostelería y el turismo. Por cada empresa que se destruye se crean cinco nuevas". ¿Cuál es la diferencia con Gijón y Asturias? Respecto al Principado, leí esta previsión para la próxima década (2025-2035): por cada nuevo activo –en edad y condición de tener trabajo pagado–, habrá cuatro pasivos económicos –entre pensionistas, gente que ni estudia ni trabaja y demás–. Hay otro factor importante, mientras en Málaga sobre los logros se habla en presente, en nuestra región uniprovincial se suele hacer en futuro, no son realidades sino proyectos deseables; así es la situación de la estación intermodal.

Otro caso claro de ello es la ZALIA en el municipio de Gijón, presunta zona de actividades logísticas e industriales de Asturias; como no tiene las infraestructuras acondicionadas, llega la distribuidora Amazon y se instala en Siero. Es cierto que el Cantábrico no puede competir en turismo de sol y playa con el Mediterráneo, pero estamos viendo que en eventos y fiestas sí, distribuyéndolas como en Gijón a lo largo del verano, desde las hogueras de San Juan hasta las del 8 de septiembre, por ejemplo. Tampoco el clima es tan distinto en julio y agosto, Málaga tiene máximas en torno a 28/30 grados y Gijón en torno a 22/24, lo ideal estaría entre 24 y 28. El mar modera las temperaturas, antes y ahora, sin alarmismos.

Comentaba que diez MENA en Gijón son anécdota, ahora llegan 140 menores no acompañados a Asturias, ninguno a Cataluña ni País Vasco, que tampoco han tenido apenas incendios forestales. El presidente Barbón trata de justificar lo injustificable aludiendo a abuelos emigrantes: pues no, ni menores asturianos ni andaluces iban solos e ilegalmente a América o a Europa, sin vivienda ni trabajo, a recibir hotel y subsidio. ¿Después vendrán 14.000? Nadie debe recibirlos a pedradas, son personas, y en el IES Calderón tenemos aula de inmersión lingüística, pero donde tienen que estar es aquí mayores de edad con permiso de residencia o trabajo, o en su nación con sus padres. No es de ultraderecha, sino de sentido común.