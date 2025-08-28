Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Paco G. Redondo

Paco G. Redondo

Final del verano

Pasando unos días de vacaciones en Málaga, leo en la prensa provincial: "En Málaga se crean 700 nuevas empresas cada mes, la mayoría en los sectores inmobiliario, del comercio, la hostelería y el turismo. Por cada empresa que se destruye se crean cinco nuevas". ¿Cuál es la diferencia con Gijón y Asturias? Respecto al Principado, leí esta previsión para la próxima década (2025-2035): por cada nuevo activo –en edad y condición de tener trabajo pagado–, habrá cuatro pasivos económicos –entre pensionistas, gente que ni estudia ni trabaja y demás–. Hay otro factor importante, mientras en Málaga sobre los logros se habla en presente, en nuestra región uniprovincial se suele hacer en futuro, no son realidades sino proyectos deseables; así es la situación de la estación intermodal.

Otro caso claro de ello es la ZALIA en el municipio de Gijón, presunta zona de actividades logísticas e industriales de Asturias; como no tiene las infraestructuras acondicionadas, llega la distribuidora Amazon y se instala en Siero. Es cierto que el Cantábrico no puede competir en turismo de sol y playa con el Mediterráneo, pero estamos viendo que en eventos y fiestas sí, distribuyéndolas como en Gijón a lo largo del verano, desde las hogueras de San Juan hasta las del 8 de septiembre, por ejemplo. Tampoco el clima es tan distinto en julio y agosto, Málaga tiene máximas en torno a 28/30 grados y Gijón en torno a 22/24, lo ideal estaría entre 24 y 28. El mar modera las temperaturas, antes y ahora, sin alarmismos.

Comentaba que diez MENA en Gijón son anécdota, ahora llegan 140 menores no acompañados a Asturias, ninguno a Cataluña ni País Vasco, que tampoco han tenido apenas incendios forestales. El presidente Barbón trata de justificar lo injustificable aludiendo a abuelos emigrantes: pues no, ni menores asturianos ni andaluces iban solos e ilegalmente a América o a Europa, sin vivienda ni trabajo, a recibir hotel y subsidio. ¿Después vendrán 14.000? Nadie debe recibirlos a pedradas, son personas, y en el IES Calderón tenemos aula de inmersión lingüística, pero donde tienen que estar es aquí mayores de edad con permiso de residencia o trabajo, o en su nación con sus padres. No es de ultraderecha, sino de sentido común.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents