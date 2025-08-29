Gijón y las 7 plagas 4.0

Este mes de agosto va diciendo adiós. Un verano más, aderezado por una defensa a ultranza de grandes datos en lo que se refiere al impacto de nuestras propuestas estivales. Hoy veremos si el récord de escanciado se vuelve a superar tras tres años.

Y no podemos cerrar esta ventana al mundo —edición especial estival— sin analizar la última de las plagas que nos acechan. De datos va la cosa.

Conocíamos este día el impacto económico de una de las que parecen ser propuestas estrella de nuestra ciudad: el paseo gastro. 75.000 visitantes, 800.000 euros de facturación y 1,55 millones de euros de impacto económico. Ataviados con estos datos, surgían titulares que trataban de engalanar el éxito de la propuesta. Un dato es un dato. Y nuestra mente los digiere, llenando la falta de contexto para ponerlos en valor o criticarlos. Pero entre tanto número, puede que lo importante se nos escape.

Que un 0,83 % de la hostelería de nuestra ciudad haya podido aumentar sus datos de facturación no deja de ser algo anecdótico para todo un sector. Que, en unas fechas donde se da la mayor concentración de visitantes en nuestra villa, una ocupación de la vía pública en las zonas céntricas consiga más de 6.000 visitas al día, no deja de ser algo previsible. Que se haya promovido un gasto medio por visitante de poco más de 10 euros, en un entorno donde ya existe una extensa y valiosa oferta hostelera… no sé cómo evaluarlo.

Me gustaría que lo expositivo de este tipo de actuaciones tuviera más fondo. Que la creatividad estuviera presente para conectar y justificar la ocupación de la vía pública como elemento precursor de verdaderos impactos. Esos que son duraderos y promueven cambios.

Medir el impacto de algo por la onda expansiva que genera en el momento no es impacto, ni es nada. El impacto es aquello que perdura cuando ya no hay posibilidad de recuerdo. Cuando se generan verdaderas transformaciones que, en el caso que nos ocupa, podrían reactivar una zona, promover la generación de rutas gastronómicas o conectar entorno y actividad para potenciar un mestizaje de ocio, cultura, convivencia…

Los datos presentados en un escaparate vacío —como los locales que se van cerrando en nuestra ciudad— son todo y nada. Y esta práctica de jugar con los datos para crear relatos sin más contexto que el que nos pueda interesar, es algo que lleva demasiado tiempo infectando nuestro día a día.

Lo que podemos hacer el año que viene, para asegurarnos de batir el récord de la sidra, es alargar el paseo gastro hasta Poniente y armar una mareona gastro con los previsibles más de 75.000 visitantes que, seguro, volveremos a tener.