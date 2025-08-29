Cuando todo es gracia

En nuestros tiempos, donde el éxito personal y la fama parecen la medida de todas las cosas, la figura de san Agustín se levanta como un testimonio incómodo y luminoso. Nacido en Tagaste en el siglo IV, conoció desde joven el ansia de reconocimiento y de poder. Su padre, Patricio, le inculcó la disciplina y el deseo de progresar; su madre, santa Mónica, la fe que él tardaría en abrazar.

La retórica le abrió las puertas del prestigio y, finalmente, el cargo de portavoz del Imperio romano en Milán. Todo indicaba que había alcanzado la cumbre. Y, sin embargo, él mismo confiesa que estaba vacío. Y lo dejó muy claro en las Confesiones: "Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti".

Ese vacío no lo llenaron los honores ni los aplausos. Fue la predicación de san Ambrosio, la constancia de una madre que no dejó de llorar por él y, sobre todo, la gracia de Dios lo que transformó a Agustín.

La escena de su conversión, con aquel "Toma y lee" que lo llevó a abrir la Escritura, en Romanos 31:12, donde se lee "revestíos de nuestro Señor Jesucristo", es símbolo de una vida que cambia de rumbo no por la fuerza de la voluntad, sino por la acción de un Dios que sale al encuentro.

Convertido en obispo de Hipona, Agustín se hizo pastor cercano, maestro incansable y escritor fecundo. Sus Confesiones siguen hablando al corazón moderno con la frescura de quien sabe lo que es buscar y encontrar a Dios.

Hoy, su lección permanece: lo humano, con sus logros y fracasos, solo alcanza plenitud cuando se reconoce habitado por la gracia. El hombre que fue maestro de retórica y figura del Imperio concluyó su vida con una confesión desarmante: "Todo es gracia". Ya sé que la frase es de Bernanós, pero el inventor es S. Agustín. Esa verdad, lejos de ser un lema piadoso, es un editorial eterno para la historia humana.