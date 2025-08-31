El dibujante y fotógrafo Milín

El 5 de marzo de 1969 fallecía en Gijón a los 72 años Emilio Menéndez González conocido como "Milín". La prensa local lo despedía como un gijonés popular, un gijonés que adoraba a su pueblo y que en Madrid vivió muchos años, trabajando en el diario "ABC". Era como un "cónsul de Gijón en Madrid", atento siempre a ayudar a sus paisanos que a la capital acudían de asueto o de trabajo. En la esquela pone "Milín" bajo su nombre y apellidos, figura su esposa, cuatro hermanos. Casa mortuoria calle de Francisco de Paula Jovellanos 17, funeral en La Milagrosa y entierro en Ceares.

A la semana de su muerte se publicó una nueva esquela convocando una misa en San Lorenzo. Convocaban "los antiguos alumnos de la escuela de don Joaquín". En una nota anunciaban esa misa "a la paz eterna del antiguo alumno –en la calle de San Bernardo estaba esa escuela–y demostrando que el amor fraterno y la identificación con los amigos está muy por encima de las conveniencias humanas".

¿Quién era "Milín"? Dibujante, caricaturista, fotógrafo, profesor, articulista en prensa, actor, autor teatral con monólogos como "La lloca afición", prestidigitador... Decía su necrológica en el diario "Voluntad": "Hombre de gran cultura, sólo poseyéndola podía ser corrector de ABC y además ocupando ese cargo en el gran periódico madrileño durante 32 años, donde fue querido y admirado por todos y puso establecer amistad sincera con las grandes figuras de la política y de las letras. Pero ni el cargo le envaneció ni la permanencia en Madrid, ni todos los regalos de las grandes capitales le hicieron olvidarse un solo minuto de Gijón".

En el Muséu del Pueblu d´Asturies se conserva documentación sobre la obra de Emilio Menéndez González "Milín" con dibujos, esquelas, recortes de diarios y caricaturas de muchos personajes populares. Incluso una suya, una autocaricatura donde le vemos de perfil, con sombrero negro y fumando en pipa. Esta autocaricatura sirvió para ilustrar la invitación para un homenaje en su honor en el año 1952. Luego volveremos a ese acto.

De las caricaturas realizadas por "Milín" podemos señalar la de muchos jugadores del Sporting por ejemplo Herrera "el Mago", Senén Villaverde, Corsino, Amadeo, Manolo Argüelles, Bango. También, Romualdo Alvargonzález, Emilio Tuya, Adeflor.... Y muchas fotos de su autoría, en total 140, una de ellas la que en esta misma página aparece.

Antes relacionamos alguna de sus actividades, sumamos la de radiofonista y, como él se definía, "cuentista". De El Natahoyo era Milín, nacido en 1897, y ya de niño trabajaba en el periódico "El Principado". Entre 1909 y 1913 se editó en Gijón "El Principado" y su colección puede consultarse en la Hemeroteca Municipal de Gijón; era ese periódico de orientación conservadora. Estudió Milín en el Centro Católico y con el tiempo allí mismo fue profesor. Nos recuerda Patricio Adúriz en una de sus "Viñetas Asturianas" cosas de Milín, concretamente en "El Comercio" del 17 de diciembre de 1989, título del artículo "Allá por 1904".

Reproduce Adúriz (Cronista Oficial de Gijón entre 1982 y su muerte en 1992) la mencionada autocaricatura y nos sitúa dónde exactamente tenía su sede el Centro Católico, frente a donde estuvo unos años el Ateneo Obrero de Gijón: en los pares de calle de San Bernardo casi esquina con Casimiro Velasco. En el Centro Católico daba clases "Milín" y nos describe Adúriz el Centro Católico como un emporio con múltiples actividades culturales: con clases nocturnas de dibujo, solfeo, teatro... Además de contar con un orfeón de notable éxito incluso cantando en París; el director del Orfeón del Centro Católico era Julio Fernández a quien una calle recuerda en el barrio de Cimavilla.

Homenaje en 1952

Tuvo lugar en el Arango el 27 de agosto de ese 1952. Se trataba de la representación (en dos funciones, a las 19.30 y a las 22.30) de una obra de Arturo Arias y Manolo Piñera, "una obra con ambiente marinero, sobre la vida "playa" de Gijón. Tras la representación hubo un surtido de aficionados que en el escenario cantaron canciones exóticas, flamencas, asturianadas...". "Sirena de la mar" era el título de la obra de Arias y Piñera que a veces firmaban sus obras conjuntas como Piñerarias. Pero antes de esas funciones en el Arango hubo una comida, con 200 amigos de "Milín", en un restaurante de las afuera de Gijón. "Tras los postres hubo alguna intervención y por fin la de ‘Milín’ donde el estupendo caricaturista se explayó en una serie de recuerdos que hicieron las delicias de todos los presentes".

Francisco Crabiffosse, en "Líneas la vuelo. Ilustración y diseño gráfico en Asturias (1879-1937)", nos aporta información sobre "Milín". Que fue colaborador de Pachín de Melás y muy activo en los cuadros artísticos de la Asociación Popular de Cultura e Higiene, del Ateneo Obrero y del Centro Católico y, en la posguerra, de la Compañía Asturiana de Rosario Trabanco y también vicepresidente del coro Los Farapepes. Entre otras cosas, "Milín" dibujó chistes y dibujos para el diario gijonés "La Prensa", para "El Comercio", y desde 1932 para la revista gijonesa "Acción" que se subtitulaba "Defensora de los intereses de la mujer".

Sidra en el carru del centollu. / Muséu del Pueblu d'Asturies.