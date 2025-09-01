Mejor tres huevos duros

Envuelto en una burbuja de corrupción, amenazado por el fallo a punto de conocerse de juicios vistos para sentencia, el comienzo de la fase oral de otros ya instruidos, y los que están a punto de terminar la fase de instrucción, el PP utiliza los incendios como utilizó a las víctimas del terrorismo, pandemias o accidentes, para atacar al gobierno, en un golpe de estado cada vez más urgente, conscientes de que necesitan llegar a la Moncloa antes de que se desarrollen estos hechos, ya que después lo van a tener muy difícil.

Con el único fin de hacer pasar al gobierno por responsable de su mala gestión, las autonomías implicadas acordaron, el día 15, a toque de rebato de Feijóo, pedir medios de los que ni siquiera disponía la Unión Europea. Castilla y León solicitó 30 helicópteros, Extremadura 10 aviones y 10 helicópteros y Galicia “todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros”, amén todos ellos, de maquinaria pesada, puestos de mando, vivac, cocinas de campaña, drones, soldados…

Guardiola, que había reconocido haber recibido medios suficientes del gobierno, pidió también los de la Unión Europea. Alfonso Rueda solicitó: “… todos los recursos materiales y humanos que tenga el gobierno a su alcance”, lo que en teoría, dejaría sin medios a sus homólogos, y las peticiones de Mañueco fueron las de un nivel 3 de emergencia sin serlo, dejando la extinción en manos del estado pero conservando la posterior reconstrucción y administración de los fondos necesarios, a los que el PP no puede renunciar ya que sus empresarios les apremian.

Cuando pintan bastos, el PP hace ruido, insulta o acusa gratuitamente, generaliza eslóganes, “me gusta la fruta” o “Sánchez hijo de puta” en escenarios o campos de fútbol, un improperio que lejos de descalificar, encumbra a una presidenta incapaz de pergeñar una frase sin pinganillo y repite necedades como el niño que no sabe lo que dice, pero ve que hace gracia. Acusan a sus rivales de sus propios pecados, y predican el apocalipsis mintiendo con descaro.

“La Audiencia Nacional condena por tercera vez al PP por beneficiarse del dinero de la corrupción de Gürtel” un titular de 2022 que puede repetirse con cuatro ramificaciones a punto de resolverse, o con la Kitchen, “una operación auspiciada desde el Gobierno de Rajoy con elementos policiales para hacerse con el material que podría hundir al ejecutivo, porque con ese material podría demostrarse la financiación irregular del Partido Popular.” Una treintena de casos inminentes quitan el sueño a los populares, España y los españoles son accesorios reemplazables.