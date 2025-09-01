¡Que sí! Dos meses sin escribir. Por otra parte este verano conseguí días sin pacientes, sin informes, algo que hacía años que no hacía. Pero claro, no es igual unas vacaciones sin nietos o con ellos. ¿Felicidad por tenerlos? Toda. ¿Agobio? Total. Tener en casa a tus tres hijos, 3 niños, un cachorro que es como el cuarto nieto que no obedece jamás. Una casa llena, con despertares diferentes, planes distintos, sin camas para todos....Rodilla para "cambio inmediato", estómago con constantes ardores fruto de la hernia de hiato, que me hizo tomar gaviscón como si fuera agua, porque las pastillas del médico para prevenir ya no me hacen nada. Piscina, niños bebés que se caen (a nuestro lado claro) porque como mis otras nietas, el alemanín también salió hiperactivo, y gatea subiendo y bajando escaleras mientras los ácidos gástricos de su abuela, su tata, campan por todo el sistema digestivo, volviéndola loca, que ya sabemos que el estrés los alimenta. Comidas: todas diferentes, vegetarianas, de niñas, de caprichos para el alemán que come verduras y le mola todo lo español, etc.

Que yo no cocino, pero recojo. Así que aquí mi smartwatch me chiva que van 5 Km en un día sin salir de casa. Algo que yo no puedo hacer conscientemente por mis problemas físicos, es decir rodilla, caída que me produjo un esguince en el tobillo de sole hace dos meses que aún me hace chillar cuando bajo escaleras, y lo último una lumbalgia que me hizo drogarme (con médico por supuesto) porque no resisto tantos dolores juntos y un estómago para tomar papillitas... Pero no hay nada que no logre toda una familia de "veraneo y vacaciones" en casa de los abuelos. No recuerdo haber tomado el sol, haberme bañado sin ser atacada por mis tiburones favoritas, no recuerdo haber tenido un segundo para mí, ni tocar un libro, y tampoco poder dormir a pierna suelta porque siempre hay algún imprevisto, un bebé que llora al amanecer o un pis imprevisto a mitad de la noche, o dos, que tampoco pasa nada. Las vacaciones que ustedes ven en los instagram y en las revistas, son de personas cuya vida es irreal. Tiene que serlo.

Porque aunque tengan toda la ayuda que nosotros no tenemos, todo el dinero para que se ocupen de los pequeños, para comer siempre fuera, para viajar y divertirse sin hijos ni nietos, es imposible que la vida les prive de esas otras cosas que también los pobres mortales para colmo también tenemos... Pérdidas, rupturas, enfermedades, problemas económicos, de trabajo, de sueño, de dolor, en fin, con lo cual en mi opinión las vacaciones de verano no dejan de ser una utopía, con la que yo he soñado toda mi vida y aún no he conseguido... ¿y ustedes? n