La vuelta al cole: mucho más que abrir los libros

Con el final de las vacaciones de verano, miles de estudiantes se preparan para la vuelta al colegio. No es solo el inicio de un nuevo curso académico, también representa un comienzo social y personal: es el momento de plantear metas y retomar hábitos.

Tras un verano más flexible, septiembre implica recuperar rutinas: horarios, tiempos de estudio, organización del material y también hábitos saludables como una buena alimentación y la práctica de ejercicio.

Incluso en la playa, sentada en una hamaca, surge ese pensamiento fatalista: "Tengo que empezar mi lista de propósitos; septiembre ya está aquí". Y entonces aparece la IA, siempre dispuesta, preguntando: "¿Quieres que te haga un plan de entrenamiento? ¿Te lo preparo en formato PDF?". Y una responde entusiasmada: sí, sí y sí. Como si el PDF fuera a hacer las sentadillas por ti.

Todo parece listo en formato digital y planificado para arrancar con rutina: estudios, libros, colegio, gimnasio, alimentación… y llevar a cabo el conocido "plan de 21 días". Aunque todos sabemos que a partir del día 5 lo que empieza es la negociación interna y excusas varias. Más allá de lo académico, septiembre se ha consolidado como el mes de los propósitos. Mientras enero concentra las clásicas resoluciones de año nuevo, el final del verano funciona como un segundo comienzo. La primera parte del año fue de calentamiento; ahora empieza el juego. Septiembre me recuerda a abrir la primera hoja de una libreta nueva: limpia, llena de oportunidades y con todo por escribir… y condenada a terminar con garabatos y tachones.

Y mientras media España se enreda entre rutinas y monotonías, no puedo evitar preguntarme: ¿Cómo será la "vuelta al cole" de todos nuestros políticos? ¿Tendrán mochilas cargadas de proyectos o seguirán con el estuche vacío?

Tras los acontecimientos y desgracias de los últimos cinco años, el "necesita mejorar" se ha quedado corto: llevan varios tropiezos y han repetido más de una vez. La lista de tareas pendientes se acumula año tras año, junto a las deudas económicas y el descontento ciudadano. Quizás les vendría bien un profesor particular, aunque sospecho que ni con clases de repaso lograrían aprobar. La IA no les va a resolver el examen, y Rapel acierta más que ellos en sus predicciones catastróficas.

¿Conseguiremos afrontar alguna emergencia? Porque, de momento, los "kits de supervivencia" se me acumulan: pandemia, Filomena, DANA, apagón, incendios forestales. ○n