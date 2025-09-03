Don Avelino González Fernández (1893-1978)

Cuando Don Avelino llegó a Gijón en 1919 después de adquirir una sólida formación en Valladolid, Madrid, Barcelona y París, la ciudad carecía de servicios públicos que se ocuparan de la infancia en su aspecto integral. Existía, no obstante, una importante trayectoria de beneficencia: Asociación Gijonesa de la Caridad, la Asociación Benéfica Paz y Caridad, la Unión Benéfica, la Cruz Roja, también sociedades culturales, como la Sociedad de Cultura e Higiene que se preocupaban por difundir la corriente higienista y la formación de la población más desfavorecida. En la ciudad gracias a entidades como esta, se difundían las ideas regeneracionistas, higienistas y republicanas. Una vida digna y la justicia social eran reivindicaciones constantes.

Pero no había una atención a la infancia de manera integral. Don Avelino conocía la legislación que intentaba proteger a la infancia: la Ley General de Protección a la infancia de 1904 y su Reglamento de 1908, lo que permitía actuar, de hecho, en las Juntas Provinciales y las Locales que tenían atribuciones sobre la protección y amparo a la mujer embarazada, debían perseguir la explotación infantil, acoger a niños y niñas en abandono en las vías públicas, la vigilar la lactancia mercenaria y supervisar el papel de las nodrizas.

Don Avelino ideó para Gijón un sistema de protección total para la infancia. Ello significaba proteger a las madres en sus embarazos, velar por la alimentación de niños y niñas y atender sus enfermedades, organizar casas cuna o guarderías y dotarse de comedores para la población infantil necesitada, así como para sus madres. Ingresó en la Junta Local de Protección de Menores de Gijón en 1922 y comenzó a planificar lo que sería el actual edificio que conocemos de siempre como La Gota de Leche. Fue un camino difícil: involucrar a las autoridades locales y las provinciales, conseguir terrenos, velar por una edificación que fuera ejemplar y signo de reconocimiento en la ciudad y lo que es conocido en Gijón, la Rifa Pro Infancia que contó con la colaboración monetaria de gijoneses y gijonesas que a su vez recibían puntualmente dinero por los números premiados. A pesar de todas las dificultades, el cuerpo central del edificio actual se inauguró en 1925. Quedan testimonios autobiográficos del propio D. Avelino, estadísticas de toda la atención que se realizó mientras fue responsable. La Gota de Leche y el Hogar Maternal e Infantil constituyeron ese "Instituto de Puericultura" a la mayor altura de los tiempos y fue en la ciudad de Gijón. Es importante conocer a Don Avelino en el paso del siglo, pero sobre todo su obra y su esfuerzo por lograrlo.