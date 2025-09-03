Agosto tocó a su fin más fiel que nunca a las tradiciones locales. Llegaron las mareonas de San Agustín, hasta con algún foriatu babayu desafiando a los salvamentos locales, y los llenos en el hípico y el Festival de la Sidra. Lo de las Mestas es un acontecimiento casi más social que deportivo, con justa fama de cerrar el verano gijonés en los días previos a la vuelta al cole. Aunque aún quedan las tradicionales réplicas festivas de algunos barrios, como la Guía, Cimavilla o el Grupo Covadonga, que es casi otro barrio más. Logró batirse, después de algunos años, ese curioso récord de escanciado simultaneo, cómo si en el resto del mundo se estuvieran pegando por echar sidra en los vasos brazo en alto. Lo cierto es que el verano gijonés nos ha quedado de lujo. Sabiendo lo que es el Norte esta vez no puede haber mucha queja en lo climatológico; con pleno de arena en San Lorenzo que luce superficie seca hasta en la mismísima Escalerona. Y se han encadenado, uno tras otro, los llenos en esa sucesión de festejos, espectáculos y festivales varios que es el estío local. Prueba de que estamos en racha es que hasta el Sporting comenzó con buen pie la temporada.

Pero no nos engañemos, septiembre ya está aquí, y con él un nuevo curso en el que las cosas siguen igual o parecidas. Yo acabo de volver de una visita relámpago a Vigo, esa ciudad gallega con tantas cosas en común con Gijón, aunque sólo sea el ser la población principal de una provincia de la que tampoco es capital. Qué quieren qué les diga, me parece haber regresado de una película de ciencia ficción, y le dan ganas a uno de hacerse gallego. Ojiplático me he quedado contemplando la apabullante estación intermodal de trenes y autobuses que tiene esa ciudad, complementada con un animadísimo centro comercial, y todo en el centro del casco urbano. Aquí ni lo sueñen. Algunas mentes clarividentes, capten la ironía, se cargaron una céntrica estación con la excusa de generar unas plusvalías que nunca llegaron. Y por el momento, y cerca de veinte años después, la estación ni está ni se la espera.

Sumen ustedes que si los accesos al puerto, que continúan haciéndose por el medio de la ciudad mientras a nuestros mandatarios planetarios se les llena la boca con las zonas de bajas emisiones, que si la ampliación del Hospital de Cabueñes, la ZALIA, etc. Y en Madrid y Oviedo expertos en marear perdices, y en silbo gomero mirando al horizonte. Y como éramos pocos ahora nos liamos con el desalojo apresurado y ¿realmente necesario? del Museo Piñole. Yo una vez más casi que me quedo con San Ignacio de Loyola: "en tiempo de desolación, no hacer mudanzas".