El curso escolar

Nuevo curso escolar, tras las masivas movilizaciones a finales del anterior en Asturias, con numerosas reivindicaciones tanto en la concertada como sobre todo en la estatal. Se ha llegado a trabajados acuerdos para mejorar la enseñanza, buenos según la consejería de Educación, regulares según los sindicatos firmantes y malos según grupos asamblearios en algunas redes sociales. Para llegar a acuerdos en una negociación ambas partes deben ceder en algo, y siempre es más fácil criticar en negativo y pedir más, que conseguir logros y sobre todo su financiación práctica, no solo promesas. Desde esta perspectiva son acuerdos de mínimos, que pueden ser buenos si se presupuestan y mejoran, o insuficientes si se aplican de manera reducida y aplazada.

Un ejemplo de ello es el ámbito de los refuerzos educativos y atención a la diversidad, los PT (Pedagogía Terapéutica). Se puede entender que las decenas de plazas comprometidas no estén preparadas en septiembre, al no haber nuevo presupuesto anual, pero no tanto por qué hay que esperar hasta abril por ellas y no pueden estar disponibles en enero. En cuanto al aumento de sueldo, para un salario neto de 2.000 euros mensuales, apenas cubre una inflación de dos años al 3% cada uno, con lo cual la ganancia casi desaparece, más si siguen subiendo impuestos y retenciones del IRPF. En Secundaria las tutorías no están pagadas, las jefaturas de Departamento muy poco y las cátedras poco. Mucho ruido y pocas nueces.

Este curso 25/26 ya está implantada plenamente la LOMLOE, la enésima ley educativa prometida como consensuada, y de hecho es más de un bando sobre el otro. Cuando en la enseñanza lo importante no es imponer los panfletos de un gobierno sobre los demás, debería serlo el aprendizaje. Lo de las competencias puede ser una trampa. Claro que es importante el aprendizaje útil, para saber hacer cosas para convivir en sociedad, y no erudición ególatra inútil, pero sin minimizar los contenidos, pues es como querer tener por bosque no un conjunto de árboles, sino árboles ralos. La gran caída de la natalidad en Asturias puede ser una oportunidad y reto para propiciar una enseñanza más personalizada y actualizada.