Pacto de Estado climático

El pacto de Estado es la denominación que se da en la práctica política a los pactos entre partidos de tendencias opuestas para enmarcar la acción del Estado a largo plazo en asuntos de trascendencia, sin considerar qué partido ocupa el gobierno en cada momento.

El pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez al resto de las formaciones políticas va en la línea de implementar el pacto contra la emergencia climática como solución a la oleada de incendios que está sufriendo el país con cuantiosos daños materiales a los que hay que sumar vidas humanas. Por tanto, el alineamiento político en búsqueda de soluciones trascendentales de interés general se hace necesario.

Por mucho que la neguemos la política es la que regula nuestras vidas ya que no hay nada ajeno a sus leyes. La diferencia entre su buena o mala praxis la marca la acción de los políticos en el parlamento. Si partimos de que hay partidos -PP y Vox- diputados y presidentes autonómicos que subestiman a los científicos y niegan el cambio climático rechazarán cualquier propuesta dirigida contra el calentamiento global del planeta. Por tanto, no extraña, que ante tal ofrecimiento ambas formaciones mantengan el negacionismo con agresividad partidista acusando a Sánchez de no estar a la altura de las circunstancias.

PP y Vox no admiten que de los incendios menores del pasado -los que se apagaban con cubos de agua y mangueras- hemos pasado a los mega fuegos difícilmente controlables que causan ruina, destrucción y muertes, afectando también a lugares valiosos declarados como Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, etcétera. Con su actitud, niegan que la emergencia climática sea una amenaza real que está arrasando al planeta.

El cambio climático no da tregua, ataca allí donde las condiciones y altas temperaturas se vuelven propicias como es la península ibérica. De ahí la necesidad de invertir en la prevención de riesgos forestales con políticas creíbles, estables, con técnicos expertos y estabilidad laboral propia adecuada al sector para que los incendios no aumenten en frecuencia, peligrosidad y virulencia. Tal parece, al PP y a Vox, no importarles que todo pueda empeorar.

Hasta la fecha, el actual gobierno y los anteriores han suspendido en política climática con una desidia preocupante a lo largo de décadas cuando el cambio climático ya era una realidad sin haber planificado medidas para salvaguardar al monte de las llamas. En el cajón de culpables caben también los autonómicos al ser suyas las competencias de prevención, extinción y gestión forestal según el modelo diseñado para las autonomías.

Las autonomías del PP se vuelven cínicas cuando un día afirman tener recursos suficientes y al otro negarlo retirando operativos brigadistas. Y, cinismo mayor, pedírselos al gobierno y luego no utilizarlos. El bisturí de Feijoo no entiende de camaradería cuando se trata de hostigar al gobierno, aunque el caso sea de emergencia nacional. El PP juega con fuego a riesgo de que lo devore políticamente su afán de acceso al poder. Cuesta creer que en el PP no exista una sola cabeza inteligente como para ver que sin pacto de Estado heredarían un país con paisaje de tierra quemada.

Estamos ante una transición ecológica y medio ambiental que nos afecta a todos, ciudadanos y políticos, por tanto, esa dualidad debiera ser suficiente razón para posibilitar el pacto de Estado y evitar que España se convierta en un páramo de brasas y cenizas.