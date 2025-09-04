Ya no hay verano sin su dosis de vídeos virales. A mi refugio en una isla atlántica llegó días atrás el de un bañista tocándose los genitales ante el público congregado en el Muro de San Lorenzo, atónito ante su refriega con el equipo de salvamento para conseguir alcanzar la orilla y darse un chapuzón testarudo, todo con la playa en bandera roja. Vaya por delante que un señor que se sacude los genitales como argumento -recuerden al Luis Rubiales en el palco de autoridades del mundial- queda inhabilitado para cualquier cosa que no sea volver a la instrucción básica, con el fin de desplazar su centro de razonamiento desde la entrepierna hacia el cerebro.

El hombre en cuestión era un visitante frustrado por no poder disfrutar de un mar que a él le parecería en calma, frente a lo que supondría un exceso de celo y pocas ganas de trabajar de los socorristas. Al parecer, hubo entre los presentes quien le llamó fatu y babayu pero, al ser foriatu, probablemente percibiría el tono sin captar los matices de tan sugerentes epítetos: esa ignorancia atrevida de la persona fata, esa bravuconería simplona de la babaya.

Pero, seamos realistas, el equipo gijonés de salvamento se las tiene que ver diariamente y sobremanera con testarudos locales de esos que llevan dentro un entrenador del Sporting, un ingeniero y un experto en mareas. Nuestra playa es hoy un derroche de señalética inclusiva, detrás de la cual hay un trabajo profesional para acotar y ordenar espacios, distribuir medios de prevención y actuación en tierra y mar. Pero siempre hay quien considera excesivo esto o aquello, le viene mal, le china y se pone terco.

Hace días pedí una información concreta al muchacho de salvamento en el puesto entre la Cantábrica y la uno. Me enterneció el esfuerzo de Raúl -así se llamaba- no sólo por resolver mi duda, sino, ya de paso, darle contexto a su respuesta, con referencias a normativa, particularidades de nuestra costa y climatología, dinámica de trabajo del equipo y lógica razonada de sus decisiones. Todo salpicado de ejemplos hasta que llegó uno en directo: un grupo de bañistas con dificultades para salir del agua. Hubo expectación, pero quedó en anécdota.

Entre sus referencias hubo una que me transportó a mi infancia: la excursión de un grupo escolar zamorano que terminó en tragedia en 1978 por un inocente baño en la escalera siete. Murieron siete críos y crías. Recuerdo -y me estremezco- el cuerpo inmóvil de una de ellas, llevado entre gritos desgarrados hasta un coche. En aquel arenal que no era el espacio seguro de hoy. El mar también parecía entonces en calma y no hubo quien alertase de lo contrario. El zafio testicular sí tuvo esa suerte. Ojalá algún día se percate.