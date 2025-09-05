Jovellanos y Covadonga

Jovellanos aborda la realidad histórica de los acontecimientos de Covadonga no con los prejuicios del historiador escéptico e iconoclasta para quien no existen hechos, sino interpretaciones, es decir, pura literatura marcada por la ideología. Jovino trata de Covadonga en dos obras: "Pelayo" y Elogio", de Ventura Rodríguez, pieza retórica según el modelo de Cicerón y de San Agustín.

Nos presenta su "Pelayo", según los presupuestos del drama neoclásico, tres unidades de acción, tiempo y lugar. "Valientes asturianos, resto ilustre de la terrible y oprimida España, altivos corazones, exceptuados de la ruina común, para esperanza de nuestra libertad; vosotros mismos agobiados, vecinos siempre del jabalí y del oso, vivís el horror de estas montañas, libres e independientes, tranquilos. Es el último instante del peligro: ya nos vemos en él; está cerrada la puerta a otros recursos. Uno solo nos queda el lidiar por nuestra patria, comprando con el resto de las vidas, la muerte o la victoria".

Esta pasión del espiritual Jovino se traslada a Covadonga; aparece de forma menos apasionada, pero igual de atractiva en el "Elogio" al gran arquitecto del siglo XVIII Ventura Rodríguez, quien fue elegido para construir un nuevo templo, sustituyendo al tradicional arrasado por el fuego. Ventura Rodríguez viaja a Covadonga para comprobar la realidad paisajística. Escribe Jovellanos: "Rodríguez, nombrado para esta empresa, llega a las faldas del monte Auseva y la vista de aquellas grandes escenas, en las que el creador dejó su huella, provoca en Ventura una gran pasión arquitectónica para luchar contra aquellos estorbos: cuantas dificultades no tuvo que vencer en esta lucha. Una montaña que, escondiendo su cima entre las nubes, embarga con su horridez y su altura la vista del asombrado espectador. Un río caudaloso que, taladrando el cimiento, brota de repente al pie del mismo momento".

Concluye Jovellanos esta descripción espectacular del pasaje único de Covadonga, con una premonición de la devoción hacia la Santa Cueva de la Señora. "Días vendrán en que estos prodigios de la naturaleza y el arte atraigan la admiración de los pueblos y en donde disfrazada la devoción, la curiosidad resucite nuestro gusto de las antiguas peregrinaciones y engendre una nueva devoción, menos contraria a la ilustración de nuestros venideros"

Esta premonición, según testimonio de los responsables del culto católico en la Santa Cueva, se cumple estos tiempos en los que cientos de miles de peregrinos que pasan por la Santa Cueva; así como miles de jóvenes llegados de toda Europa comparten su fe Eucarística a los pies de la Señora de Covadonga.