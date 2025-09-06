Tabacalera: una ventana al mundo

Vista de Tabacalera. / Marcos León

El gran museo de Gijón ya no tiene marcha atrás. El inicio de la licitación para transformar el antiguo convento de las Madres Agustinas de Cimavilla en un Centro de Arte marca para bien el futuro cultural de una ciudad capaz y segura de convertirse de nuevo en un espejo en el que mirarse, tanto dentro como fuera de España. La apuesta decidida del gobierno local, liderado por Carmen Moriyón, por impulsar la obra de Tabacalera se ve reflejado en la partida de 22,28 millones de euros aprobada ayer en la Casa Consistorial, una cuantía que permitirá transformar no solo el edificio actual, sino la construcción de otros dos nuevos inmuebles unidos ante la plaza del periodista Arturo Arias por un amplio espacio verde que, además, ayudará a revitalizar todo el barrio Alto.

Este proyecto de ciudad, que busca atraer colecciones nacionales e internacionales en una superficie de 2.217 metros cuadrados –además, claro está, de recordar la historia compartida de los gijoneses– es la columna vertebral de la llamada "vía gijonesa". Nace con una hoja de ruta clara y un objetivo cristalino sobre el que se lleva trabajando mucho desde la Casa Consistorial para ir adelantando las gestiones. Más de un año hace que se conoce un plan en el que están volcadas varias áreas municipales, desde Infraestructuras hasta Cultura pasando por la propia Alcaldía. Cumplir los plazos en esta primera fase será clave hasta que todo el complejo sea una realidad en octubre de 2029. Por lo pronto, las obras tras esta licitación arrancarán en abril del próximo año y el nuevo edificio que albergará la colección de Piñole -más de una veintena de obras de las que ahora caben en su actual y aislada ubicación en el antiguo Asilo Pola- se completará en diciembre de 2027.

Cumplir esos plazos y que no haya imprevistos no solo será buena noticia para el mayor proyecto cultural de las últimas décadas en la ciudad, también para Gijón en general y para Cimavilla en particular. Incluso para la cultura local y para la obra de Nicanor Piñole. Tabacalera será una ventana al mundo. Y, sobre todo, dejará otras cuestiones en puro ruido.