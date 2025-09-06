La UME de Javier Milei

Javier Milei, el presidente libertario, que no liberal, de Argentina, también ha visto la necesidad de contar con una herramienta estatal que pueda hacer frente a las contingencias, o catástrofes que pudiera tener que afrontar la nación austral, y para ello, según cuentan los noticiarios, ha creado la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un organismo que, dependiente del ministerio de Seguridad Nacional, se encargará de "centralizar la planificación, coordinación y ejecución de la asistencia ante catástrofes naturales", a cuyo fin, en el decreto que da fe de su nacimiento, se observa que el único movimiento militar que se produce es el paso de determinados medios –los hidroaviones- y en determinadas circunstancias al control operativo de ese nuevo órgano.

Y es que nuestra UME, de éxito sin paragón a nivel internacional, para la que se agotan los elogios y lisonjas recibidos de todas partes, no acaba de ser "copiada" por ningún país de cierto nivel, y cabe preguntarse por qué. Y, aunque pueda resultar chocante, quizás sea por su carácter militar, pues eso es la que la hace diferente a casi todos los sistemas de respuesta ante catástrofes que funcionan en nuestro entorno, entendiendo esto por Occidente y sistema de gobierno de democracia representativa. A saber por qué.

Y es que lo de usar militares para estas tareas es un chollo. Pero una ganga de estas características, en países "comme il faut", no es susceptible de ser utilizado como aquí se hace, es decir, sin horarios en caso de intervención, con retenes obligatorios o disponibilidad obligada en caso de alertas, con guardias múltiples y otro sin fin de cortapisas que afectan a la vida del personal de esta unidad de forma recurrente.

A doña Margarita Robles se le llena la boca cuando habla de "su" UME, y no es para menos, pues desde que el señor Zapatero decidió, manu militari, su creación, de forma tan radical como la retirada de Iraq, la UME no ha hecho más que cosechar la admiración y el cariño de las poblaciones donde las circunstancias la han obligado a desplegar, lo que facilita la impresionante guía de la titular de Defensa; casi tanto como el despliegue de nuestro Ejército en misiones, de "Paazz", exteriores, aunque ello sea a costa de alargar los tiempos de estas operaciones y recortar los permisos que el personal venía disfrutando en tiempos pasados. Todo por la pasta, que algunos señalaban con sorna, aunque en este caso sea a costa de la salud física y mental de nuestros militares.

La UME, hoy intocable, debió ser, como en Argentina, una construcción civil, basada en esa Protección Civil que ya estaba ahí, o en la Guardia Civil, que también. Ye lo que hay.