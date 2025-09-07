Los cristianos de base y la geopolítica

Cada mes de septiembre, con la única excepción de 2020 por la pandemia, se celebra el Congreso de Teología, promovido por la asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII, apoyada por numerosas entidades también progresistas del ámbito religioso, que este año alcanza su 44º. edición.

Se celebró online del 5 al 7 de septiembre y su temática es "Un mundo en tinieblas, ¿hay razones para la esperanza?". Las ponencias representan un alto nivel de reflexión ético-política y socio-religiosa, como mirada inquieta, crítica y hasta desgarrada al mundo actual sin ataduras dogmáticas ni seguidismos jerárquicos. De hecho buena parte de ellas son de personas laicas o de expertas teológicas de la Liberación con una visión netamente alternativa del ideario cristiano.

Destaca la ponencia introductoria encargada al profesor Juan José Tamayo, uno de los teólogos mas activos y brillantes de nuestro entorno, quien sugiere un conjunto de interrogantes fundamentales para fijar el papel del cristianismo hoy como alternativa al sistema dominante y a la perdida grave de los valores básicos, humanistas y solidarios que la realidad planetaria exige para avanzar hacia la nueva humanidad que el evangelio de Jesús nos demanda con gritos de parto, como dice el apóstol Pablo. Tamayo participó en Asturias en el pasado mayo en las jornadas de cristianos de base en Gijón para hablar sobre las religiones y la paz.

La socióloga Cristina Monge, bien conocida por su actividad universitaria y mediática, corre con una intervención central, que valora el rol de los populismos en la deriva antidemocrática en los pueblos hoy propone un marco de referencia para recuperar y dar sostenibilidad a la convivencia participativa y transformadora a favor de todas las capas sociales que sufren las desigualdades más duras y ofensivas a la dignidad de las personas y los grupos sociales.

La periodista Teresa Aranguren, experta en política internacional y especialmente en Oriente Medio se refiere a Palestina como pueblo no reconocido, abocado a la inexistencia y, ahora finalmente al genocidio para que Israel elimine a Gaza como un objeto de juego de intereses macabros, hasta un extremo espeluznante que humilla a toda dignidad personal y colectiva.

El teólogo de la liberación mejicano Alejandro Ortiz hace balance del legado del Papa Francisco desde una perspectiva ético-política y socioeconómica para construir un muevo modelo de sociedad desde la justicia social y la igualdad. Ese diagnóstico abre un espacio de compromiso para el nuevo pontífice León XIV cara a seguir profundizando en esa línea transformadora que convoca a todas las naciones a la búsqueda de la paz y de la solidaridad efectiva.

Por último, la teóloga ecofeminista brasileña Ivone Gebara aporta su visión radical de una nueva realidad social donde la presencia de las mujeres sea hegemónica para hacer posible otro mundo mejor.

Intervino en la clausura la responsable eclesiástica para América Latina Emilce Cuda, algo inhabitual, pero muy positivo para que la Iglesia Católica se sienta implicada en eventos como éste para iluminar su acción pastoral y su discurso ante un mundo superado por el caos y los abusos contra los pobres de la tierra.