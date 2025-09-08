Efectivamente el 8 de septiembre no es un día cualquiera, no porque sea el día de Asturias, que lo es. No es un día cualquier porque te fuiste de nuestras vidas Paco, desde el 5 de mayo de 1986 y a excepción del que luego fuera durante muchos años tu compañero Camblor, posiblemente sea el que mejor te conociese de toda la promoción por varios motivos y anécdotas que compartimos juntos de servicio. Mi último día como motorista, pedí salir contigo porque no había mayor satisfacción para mí, que fuera ese recuerdo en la Unidad de Tráfico. Pasamos una tarde maravillosa, de intervenciones, anécdotas y cómo no, fotos para la historia.

Cuando la desgracia de la enfermedad de tu adorada Pili se cebó con ella, acudiste a mí a contármelo el primero y los dos lloramos como niños, pero sin dejar de darte ánimos para seguir en la lucha.

Como disfrutábamos en mi casa con las comidas y posteriores partidas de sobremesa que te ponías a fregar casi sin dejarnos terminar de comer por el ansia de comenzar a jugar.

Como cuando necesitaba algo, después de mi enfermedad, no te faltaba ni un segundo en responder, sin importar cuando y a qué hora, y allí aparecías tú y Chus con una inmediatez increíble, con quien también había anécdotas que contar.

Como un día quedamos unos cuantos compañeros con las señoras en el área recreativa de Deva y preguntabas ¿si había que lavar los chipirones para echarlos al arroz? Que, por cierto, nos diste la comida porque te cortaste el nervio de un dedo y no te creíamos cuando decías que no lo sentías. Pues a Cabueñes primero y al HUCA después para que te reparan el dedo y tuvimos que comer las sobras frías.

Como en las visitas que me hicisteis en Toledo con otros compañeros, hacíais de ellas unos días inolvidables, especialmente cuando vino el Real Sporting al Salto del Caballo.

Cuantos recuerdos Paco, te marchaste el 8 de septiembre de 2024 y por eso a partir de entonces esa fecha no es un día cualquiera.

Como alguien dijo: "solo muere quien es olvidado".

Saludos de tu amigo Káiser 249.