Hace 10 años (tuve que comprobar este dato porque me parecía imposible que el tiempo hubiera pasado tan deprisa), Factoría Norte ganó el premio Jovellanos a la producción escénica con un texto de Pachi Poncela titulado "Mucho ha llovido". La historia nos situaba en un Gijón que había sufrido un diluvio donde dos bibliotecarios trataban de salvar los elementos significativos de la ciudad para refundarla en otro lugar. El alcalde les había encargado la misión de salvaguardar su esencia y, así, por la obra van desfilando varios personajes; entre ellos, "Adelantado", una mezcla entre Arturo Fernández y Jovellanos que el genial Félix Corcuera interpretó con su maestría habitual. Nada faltaba de la esencia gijonesa, ni siquiera ese crimen irresoluble que tiene toda ciudad que se precie y que aquí no es otro que el de Rambal.

Se empeñaban los bibliotecarios en buscar la esencia de esta villa marinera, como nos empeñamos en días como este en buscar la de Asturias. No se me ocurre lugar mejor donde indagar que en los libros y tenemos la fortuna de que en los últimos años han aparecido dos que nos pueden ayudar. Xuan Cándano publicó en la editorial asturiana Hoja de Lata "No hay país. Crónica política (y sentimental) de Asturias (1975-2022)" y David Guardado, "Nunca Vencida. Una historia de la idea de Asturias" (La Fabriquina). Dos lecturas necesarias que dialogan entre sí. En "Nunca vencida", David Guardado analiza la interpretación que de nuestros "símbolos de identidad" (los astures, Covadonga, Pelayo o la Revolución del 34) se ha hecho desde dos corrientes ideológicas distintas, donde una mira al futuro mientras se aferra a la singularidad asturiana y la otra contempla el pasado desde la nostalgia y la renuncia. En "No hay país", Xuan Cándano abarca el periodo comprendido entre Rafael Fernández, primer presidente autonómico, y Rodrigo Cuevas, cuarenta años en búsqueda de una identidad.

"Asturias si yo pudiera, si yo supiera cantarte", cantaba Victor Manuel poniendo música a los versos que a esta tierra dedicó el poeta salmantino exiliado en México, Pedro Garfias, y ahí seguimos, debatiéndonos entre el grandonismo y la apatía. Una circunstancia resumida en dos expresiones que Comeriola y Saberiola, los bibliotecarios de la obra de Pachi Poncela, podrían haber consignado en su almacén: "Asturias es España y lo demás tierra conquistada" y "Esi cómo va a ser Premio Nóbel (Severo Ochoa) si ye de Luarca". O concentrada en las palabras del novelista de principios del siglo XX, Eugenio Noel, cuando nos definió como un país "consumido por una morriña exquisita" y "que no es cariñoso por mostrarnos que lo es; se ama tanto que irradia cariño".

Menos mal que siempre nos quedan poetas como Vanessa Gutiérrez que, a descreídos de las patrias, como es mi caso me dan respuesta: pensaba que, si la patria ye un temblor,/ tu yes munches/ munches veces,/ patria mía.