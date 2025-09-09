Vuelta al cole en la ciudad

Llega septiembre, y con él, el regreso de las oportunidades. La vuelta al cole -hace tiempo que no es la nuestra- viene acompañada de la oportunidad de marcarse nuevos objetivos y tratar de hacer mejor las cosas en el nuevo curso: apuntarse al gimnasio, comer más sano, cuidar de nuestra ciudad. Porque en un verano en que el fuego nos ha enfrentado a la evidente necesidad de repensar la gestión de los bienes comunes, y, en definitiva, de la necesidad de contar con unos servicios públicos fuertes, es inevitable hacer balance para trazar un rumbo que permita que Gijón sea una ciudad de oportunidades para quienes ahora estrenan mochilas y cuadernos. Y no parece que la cosa sea fácil.

Se celebra un verano que se dice exitoso, y sí, nos han visitado miles de turistas y se han celebrado fiestas hasta la extenuación, pero ¿por qué? Por nuestra situación geográfica privilegiada, por un clima aun amable y por una tradición gastronómica y festiva más que solvente. Ahora bien, ¿qué futuro nos ofrece, ofrece a nuestra juventud, quedarse en la mera celebración de tales hitos sin desarrollar políticas que los protejan? Escaso y no muy halagüeño. Se hace poco, y lo que se hace, no atiende a las necesidades de los vecinos y vecinas. Hemos visto la ciudad sucia, una movilidad del sálvese quien pueda y manifestaciones en contra de las ocurrencias gastro, pero ¿qué más hemos visto? De momento, nada. Son numerosos los ejemplos en España de ciudades que, apostando únicamente por el turismo masivo, cercenan la posibilidad de los y las jóvenes para acceder a una vivienda y a empleos de calidad.

Y no se trata de rechazar el turismo, ni mucho menos, pero sí de evaluar si ése debe ser el único objetivo en el que el municipio trabaje. Iniciamos el nuevo curso con eternas promesas, pocas concreciones y cierre de museos. Y eso, en una ciudad que hace tiempo perdió el rumbo del progreso, es empezar con varias asignaturas pendientes. ¿Cómo vamos a remontar?, ¿Soterrando el Muro? ¿Con decenas de empresas instalándose en lo que, por mucho renombre que se le ponga, no es más que un paseo provisional? ¿Con la vía gijonesa de una cultura que acumula rechazos y abandonos? Gijón, la ciudad que mira al mar. Gijón, la ciudad que empezó a escanciar (con permiso, imagino, de Nava y Villaviciosa). Gijón, la ciudad que, de momento, no hace nada más.