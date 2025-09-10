Estatuaria gijonesa

Nuestra ciudad nunca fue pródiga a la hora de honrar en bronce a personajes merecedores de memoria perpetua en nuestros espacios urbanos. Hubo que esperar hasta 1891 para que se levantaran las primeras y más emblemáticas estatuas: las dedicadas al rey Pelayo, centro de nuestro escudo heráldico, y a Jovellanos, el hijo más preclaro de Gijón. Le siguió, en 1922, el busto dedicado al duque de San Miguel, don Evaristo, en su plazuela. Desde entonces los bronces levantados han sido contados, y casi siempre a rebufo de iniciativas populares o asociativas. Es el caso de la estatua que se dedicará próximamente, tras multitudinaria petición popular y si no surgen más zancadillas o miserias, al queridísimo actor gijonés Arturo Fernández.

Acaba de cumplirse el aniversario de los Jardines de la Reina construidos, en 1900, con motivo de la visita a Gijón del Rey Alfonso XIII y su augusta madre, la Reina Regente María Cristina de Habsburgo. Zona verde que, aun precisando mejoras en su mantenimiento e iluminación, genera envidia a la hora de imaginar lo que podrían ser hoy también otros espacios emblemáticos de la ciudad, como el Campo Valdés o el Náutico; cuyas últimas reformas a finales del siglo pasado, primando cemento y baldosa, fueron desafortunadas y carentes del más mínimo gusto. Este aniversario ha sido festejado por una iniciativa vecinal, cuyos promotores piden también la colocación de una placa sobre el origen y denominación de los jardines. Yo iría más allá y sugeriría a la Autoridad Portuaria, titular y responsable del espacio, la colocación de un busto de la Reina María Cristina, actuación que no resultaría aparatosa ni cuantiosa en lo económico. Si "una imagen vale más que mil palabras", la efigie explicaría por sí sola, sin perjuicio de verse acompañada de la correspondiente leyenda, los orígenes y nombre de estos jardines.

El Ateneo Jovellanos sugirió, en su momento, que se levantara una estatua en honor de uno de sus promotores, y sin duda uno de los más insignes hijos de la villa, sino el que más, del pasado siglo XX. Torcuato Fernández-Miranda, primer gijonés en ocupar el rectorado de la Universidad de Oviedo que, tras ser preceptor universitario del entonces príncipe Juan Carlos y ocupar relevantes puestos políticos, fue uno de los actores principales de nuestra transición a la democracia. Brillante página de nuestra historia que hoy algunos tratan de opacar y desacreditar. Autor de la Ley para la Reforma Política se dice, usando símil cinematográfico, que sería el guionista de una película en la que el Rey Juan Carlos era el empresario, y Adolfo Suárez el actor principal. El parque de Isabel la Católica, en su límite más próximo a la avenida dedicada a este ilustre gijonés, sería el lugar más adecuado para plasmar esta iniciativa que no debería caer en el olvido.