Maria la Jovellana

En San Bernardo, la floristería María la Jovellana despierta cada mañana como un pequeño escenario lleno de vida y color. Sus puertas de madera se abren al barrio, y el aroma intenso de flores frescas invade la acera, llamando la atención de los transeúntes. Rosas, claveles, geranios y margaritas se exhiben como un mosaico vivo que parece palpitar con cada gesto del barrio.

El local no solo vende flores; cuenta historias. Cada ramo tiene un destinatario: un cumpleaños, un aniversario, un recuerdo de alguien que ya no está. María, la dueña, mueve sus manos con precisión y cariño, ajustando tallos, eligiendo colores y combinaciones que transforman simples flores en mensajes silenciosos de afecto y memoria. Su voz se mezcla con el murmullo de clientes habituales y nuevos visitantes que buscan regalar o regalarse un instante de belleza.

Al mediodía, la luz atraviesa los cristales y resalta el verde de las hojas y la viveza de los pétalos. El barrio parece detenerse un instante frente a la floristería: algunos miran, otros entran, y los niños se acercan fascinados por los colores y el aroma. Incluso cuando llueve, el local mantiene su protagonismo: el agua dibuja reflejos en el pavimento y resalta el brillo de los jarrones, mientras María sigue atendiendo con una sonrisa que calienta el aire húmedo de San Bernardo.

Por la tarde, la floristería se convierte en un refugio para quienes buscan belleza y tranquilidad. Los ramos se suceden, las conversaciones se mezclan con el aroma a tierra mojada y flores frescas, y María la Jovellana se mantiene como el corazón vivo del barrio, testigo de vidas, encuentros y celebraciones.

Hoy, como cronista, dejo constancia de su latido: esta floristería no solo adorna la calle, sino que hace florecer cada instante que pasa por ella.