El color del cristal

Se queja la patronal hostelera Otea que en el Gijón Arena se hagan festivales hosteleros porque cree que el suelo público no tiene que utilizarse contra el tejido industrial de la ciudad. Curiosa queja teniendo en cuenta que quien la hace es uno de los impulsores del Paseo Gastro en Begoña y El Muelle, que es justo lo que critica, utilización de suelo público para lucro de veintidós hosteleros en detrimento del resto. Pretende reforzar sus argumentos planteando qué pensaría la ciudadanía si en Gijón Arena en Navidad se dedicaran a vender juguetes o regalos. La respuesta a la cuestión la tiene fácil, en Navidad y a lo largo del año también, el Mercado Ecológico y Artesano despliega sus puestos en la Plaza Mayor, FeriArte lo hace en verano y Navidad, en ambos se pueden comprar regalos, juguetes y accesorios y ambos tienen el apoyo de los ciudadanos que lo demuestran con su masiva asistencia.

Continúa diciendo que debido al aumento de las terrazas durante la pandemia, es importante hacerlas más apetecibles, con una estética que las integre en el entorno. Prepara el terreno para consolidar la utilización de espacios públicos instalando terrazas fijas que garanticen su uso en cualquier época, convirtiendo en norma lo que fue una excepción que autorizaba el uso temporal de las aceras o plazas para colocar mesas en beneficio de unos hosteleros que de otra forma hubieran tenido serios problemas. Remata su perorata haciéndose el longui al decir que son los vecinos quienes las usan mientras los hosteleros las trabajan. Es muy agudo, pero no cuela.

Responsables de la organización del Paseo Gastro facilitan unas cifras difíciles de aceptar; hablan de ochocientos mil euros de facturación y de un impacto económico de millón y medio. Lo de la facturación, ellos sabrán, lo del impacto económico debieran explicarlo mejor. Un concierto, una obra teatral, los Fuegos, la Feria, los toros, tienen impacto económico en la ciudad porque atraen visitantes que gastan dinero en hoteles, hostelería o comercios. El Paseo Gastro no atrae visitantes por sí mismo, es cierto que muchos clientes lo son, pero eso quiere decir que el paseo se beneficia de los atractivos de la ciudad, no lo contrario.

De las molestias ocasionadas a los ciudadanos, el cerco a Cimavilla o los riesgos a que se expone a sus vecinos, ni Otea ni los organizadores dicen una palabra. Cuando no se tiene nada bueno que decir, mejor callarse.