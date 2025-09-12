El Gobierno asturiano se pone manos a los anuncios con la planificación de la movilidad y los transportes para la próxima década (2026-2036), tras reunirse con FADE, UGT y CC OO. Está bien reunirse con diferentes sectores sociales para pulsar opiniones y recoger sugerencias, si bien parecería más lógico dar prioridad, antes que a sindicatos de trabajadores de izquierdas (¿y por qué no con el CSIF, sindicatos docentes o sanitarios?), a los sectores del transporte, como camioneros, autobuses, taxis y trenes. En cuanto a fechas lo importante no es anunciar voluntades sino programas y presupuestos. Yo puedo anunciar que quiero viajar a Marte en 2037, cabe preguntarse seguido para qué, por qué medios y con qué dinero, lo demás son brindis al sol.

En este sentido podemos recordar el plan de movilidad municipal anunciado en 2023 fijaba la reforma del Muro de San Lorenzo en 2026. ¿Qué obras se van a acometer el año próximo? El plan regional cuenta con siete objetivos, entre ellos modernizar y conservar la red existente, e impulsar el transporte intermodal. Por supuesto suena muy bonito, ahora bien, ¿qué pasa con la estación intermodal de Gijón? Hace años se anunció que era competencia regional y costaría 30 millones de euros, de momento no vemos nada de un complejo para enlazar trenes de media distancia, Cercanías, Metro y autobuses. Lo que hay son indigentes durmiendo bajo un viaducto y un gran espacio de maleza y ruinas como bienvenida que resulta impropio en una ciudad desarrollada y turística.

Lo principal es que se trate de un plan para favorecer la movilidad de las personas, vehículos y mercancías, lo que contribuirá al crecimiento de la economía, el empleo y la prosperidad, pues en ocasiones hemos visto que determinados planes de movilidad municipal parecían querer boicotearla, especialmente con los vehículos particulares, que no tengan por donde circular, donde aparcar y demás. Con el sofisma de una ciudad para las personas, como si los conductores y acompañantes -ya sean repartidores comerciales o desplazamientos por trabajo u ocio- no fueran personas sino seres perversos. Pero ahí seguimos en la curva de Veriña entre Oviedo y Gijón con trenes a 30 kilómetros por hora.