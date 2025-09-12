La Tertulia feminista Les Comadres, junto con el resto de entidades que forman parte del Consejo de Asociaciones de Mujeres venimos demandando un espacio "propio y apropiado" que sea sede de la Casa de Encuentro y, con ello, de este Consejo y las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos, tal y como recoge la Ordenanza Municipal de Igualdad aprobada por el pleno de nuestro Ayuntamiento y publicada en el BOPA del 4 de agosto de 2023. Un espacio propio y apropiado, repito, en la que que estén ubicados tanto la Oficina de Políticas de Igualdad como la sede del Consejo de Asociaciones y las propias asociaciones.

Queremos dejar muy claro a la opinión pública: que no es una oficina más, que no es un local más… que es el servicio municipal de Igualdad.

No hay organismo municipal que no cuente con un espacio digno y adecuado a su trabajo. En este caso, el servicio de Igualdad es el encargado de la definición, diseño tanto de programas y políticas específicas como del impulso de la transversalidad de las políticas de igualdad al resto de los departamentos municipales y la cooperación con otros organismos de igualdad autonómicos y estatales. A esto se añade la prestación de servicios directos a las mujeres que sufren discriminación por el mero hecho de ser mujeres y que abarca desde la violencia de género, como máximo exponente de esta desigualdad estructural, a las discriminaciones en los ámbitos civil y laboral, mediante asesoramiento jurídico y atención psicológica. El constante aumento de usuarias del Centro Asesor de la Mujer (en 2024 se atendió a 1.239) demuestra que es un recurso esencial para combatir la desigualdad y acompañar a las mujeres.

La actual sede no cumple con los requisitos mínimos para el desarrollo de las políticas de igualdad municipales, la prestación directa de servicios a las mujeres y el trabajo del Consejo y sus asociaciones. Se necesita un espacio mayor, puesto que el departamento de igualdad ha crecido y aún ha de crecer más con la implementación de la ordenanza de igualdad; del mismo modo que es necesario ampliar los espacios destinados a la atención directa de mujeres en el Centro Asesor de la Mujer. También resulta insuficiente en las actuales dependencias el espacio destinado a las asociaciones de mujeres. Y, fundamentalmente, es necesario buscar una mayor centralidad y cercanía con un gran nudo de conexión del transporte público.

La Tertulia Feminista Les Comadres no toma decisiones municipales. Estas corresponden a la Corporación municipal. Así, Les Comadres no hemos tomado parte en la decisión de "cerrar" el Museo de Nicanor Piñole, ni en cuál va a ser el destino de este edificio.

Sí hemos indicado, con el resto de entidades que forman parte del Consejo de Asociaciones de Mujeres, que la zona preferente es El Humedal y de manera muy concreta la Casa Rosada, como en su momento se comprometió la alcaldesa Carmen Moriyón o los antiguos Juzgados de Prendes Pando, como se valoró en el mandato de Ana González.

Esto es lo que exigimos y lo que necesitamos, y no otra cosa. Pero por favor que nadie siga hablando ni pensando que es una oficina más…