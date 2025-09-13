Nuevo Roces sigue creciendo

Vista de la calle Benito Otero, en el barrio de Nuevo Roces.

El barrio de Nuevo Roces, alrededor de 5.000 personas con cartilla, comenzará a disfrutar este lunes de su nuevo consultorio médico mientras el nuevo colegio sigue en marcha y el Ayuntamiento fija sus ojos en el edificio de la Fundación Metal, en la calle Juan de la Cosa, para proyectar el también demandado centro municipal que albergará biblioteca y atención social, tal y como desveló esta semana LA NUEVA ESPAÑA. La expansión del barrio más joven de Gijón es clara y evidente, pues cada vez son más las personas que comienzan una nueva vida en Nuevo Roces. Un crecimiento en habitantes que lleva aparejado una lucha vecinal importante, reivindicativa, que poco a poco va logrando los equipamientos demandados. Nunca se dan por vencidos.

Prueba de ese crecimiento fue la amplia representación política –de izquierda a derecha– que ayer se dio cita en Nuevo Roces para la inauguración del consultorio médico tras varios lustros de reivindicación vecinal. Llega tarde, pero llega. Otros barrios no tienen la misma suerte de ver satisfechos los proyectos prometidos. "Cumplimos con Gijón", señaló ayer el presidente del Principado poco antes de que las preguntas de los medios fuesen poniendo sobre la mesa los deberes pendientes. Por ejemplo, la estación de intermodal (que no para de sumar retrasos), celeridad en el derribo del viaducto de Carlos Marx, la ampliación del Hospital de Cabueñes (un fracaso con décadas de espera a sus espaldas) o los accesos a El Musel.

Parece que los grandes partidos han activado ya el lenguaje electoral y eso que todavía quedan casi dos años para que los gijoneses y asturianos vuelvan a reencontrarse con las urnas en unas elecciones municipales y autonómicas. La estación intermodal, Cabueñes o los accesos al Puerto es probable que los gijoneses hayan perdido ya la cuenta de cuántas veces se les ha prometido antes de unos comicios. Igual ya va siendo hora de que en lugar de promesas, los políticos lleguen con realidades como la de Nuevo Roces.