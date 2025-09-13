La Soledad de Cimavilla

En el mes de septiembre el barrio viejo de "Cimavilla" celebra sus fiestas. Aunque la convocatoria es bajo dos nominaciones marianas, Virgen de los Remedios y Virgen de la Soledad, desde tiempo inmemorial se celebran en domingo, como he podido comprobar en datos de la hemeroteca que me ha proporcionado el cronista Luis Piñera, excelente conocedor de las historia de la ciudad y de la ciudadanía. En las crónicas muy detalladas de aquellos periódicos, he sabido que, deterioradas las capillas y quemadas las imágenes en la guerra civil, ya en septiembre de 1938 se restauraban estas fiestas y procesiones con gran afluencia de personas -en una de las crónicas se apunta que los asistentes fueron numerosamente varones- y con imágenes prestadas para los festejos dada la devoción popular que gozaban.

El pasado domingo, día 7, hemos celebrado la primera en honor de Nuestra Señora de Los Remedios, en su capilla en la plazuela de Jovellanos que fue primero Hospital de Peregrinos ("espital de coraxos" lo llama Jovellanos) hasta que el Cura Sama en 1804 funda el Hospital de Caridad (hoy de Jove), pasando a ser después sede del Gremio de los Canteros con una imagen del escultor seguntino Antonio de Borja que a comienzos de XVIII tenía taller en Gijón. La actual imagen, según los datos disponibles, es de comienzos de los cuarenta y procede de Santiago de Compostela. Como el cronista Piñera, escribe este viernes, desde hace 85 años la capilla alberga el mausoleo de Gaspar de Jovellanos. Como católico creyente convicto y confeso que fue, cada 6 de agosto, celebramos su memoria, deseando que su ejemplo y compromiso político y social que emana de su fe y formación religiosa tenga más discípulos y seguidores.

En lo que fue atalaya del barrio, mirando a la mar, desde 1674, está enclavada la pequeña capilla-santuario de la Virgen de la Soledad, cuya festividad celebraremos mañana domingo. Este lugar que tan discretamente y con tanta devoción visitan muchas personas a lo largo del año, ha sido durante siglos balcón de esperanza de madres y niños que esperaban ansiosos la vuelta de sus maridos de la pesca cuando la galerna azotaba y pañuelo lágrimas cuando la mar se los quedaba. Guarda la memoria de un Gijón que se abre a nuevas páginas. Pero toda Cimadevilla es una perla que debe ser cuidada en sus populares tradiciones, en el urbanismo de sus calles y casas típicas de pescadores. Llama la atención lo apretujada que esta la capilla de la Virgen con los hogares de sus habitantes y el lugar estratégico por el que había que pasar para salir a la mar. La Soledad como una vecina más. Su venerada imagen, obra del escultor Ballester, vino de Valencia en el "Nuevo Saturnina" de Máximo Marino el 28 de septiembre de 1941. Mañana, desde primera hora, escucha a sus devotos y visitantes. n