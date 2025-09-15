Cultura, cultura... la de la sidra

Tengo que confesar que, con este verano estresante que he tenido, me entero muy poco o nada de lo que pasa a mi alrededor fuera del micromundo en el que últimamente estoy inmersa. Así que cuando me citan para una tertulia en la TPA me tengo que poner las pilas, porque los temas, que evidentemente son de actualidad, me son totalmente ajenos. Pero suele suceder, no sé si es para facilitarme las cosas o que a mí me interesa todo, que al final lo que discutimos es siempre de lo más interesante. Por supuesto, y para variar, yo era la única que no opinaba lo mismo que mis contertulios, al menos en una de las noticias que abordábamos: la genial idea del ejecutivo asturiano de incluir la cultura de la sidra en el currículo escolar nuestros niños. La verdad es que cuando leí toda la información se me salían los ojos de las órbitas. Que la sidra forma parte de nuestra cultura es algo innegable, y que ya sabemos que es patrimonio de la humanidad y que nuestros niños viven desde que nacen en un entorno sidrero. Que saben perfectamente qué es la sidra. Y que además en la asignatura de cultura asturiana la sidra está por supuesto presente, y que los niños conocen perfectamente de dónde sale y lo que es un llagar. Me consta que en muchos coles hacen visitas. Lo que no saben con 9 o 10 años es leer y escribir correctamente, ni matemáticas ni geografía... Lo que no tienen, ya que hablamos de "cultura de la sidra", es cultura general. Que se incida más sobre la sidra –que sigue siendo una bebida alcohólica– que se insista más para luego decir: "Pero esto, tan bueno, tan nuestro, mejor no beber, porque si te pasas resulta que puedes ser un alcohólico". Estamos en la cultura de la salud, ¿no? Nada de alcohol ni tabaco. Pues nuestras consejeras de Educación y Sanidad creen que hay que insistir aún más en nuestra bebida y machacar a niños de Primaria con todo tipo de detalles, materiales y juegos para luego decirles que vale, pero que es muy muy peligroso, y trabajar a la vez, dicen, la prevención e información sobre los peligros del alcohol. En la mesa de "Conexión Asturias" yo era la única, junto con un pediatra que opinó telefónicamente, que creía que no solo era una idea absurda, sino también peligrosa. Ahora, lo que queda, es que los escolares de La Rioja se dediquen también, dentro del currículo, a investigar sobre el vino, para decirles luego que, porfa, no lo beban, que es malo. Insisto: en este sistema educativo que nos ha tocado vivir, lo que menos necesitamos son más materias en las aulas. En todos los años en los que he trabajado con niños, y son muchos, jamás he visto tanta incultura, pero supongo que podrá subsanarse con la de la sidra.