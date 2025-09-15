Repetidores en septiembre

Septiembre tiene algo parecido a la sensación de estrenar. Sus días, con la vuelta a una normalidad que el verano alteró, implican reencuentros con personas del trabajo, compañeros del colegio, vecinas y vecinos. No importa si te has quedado en la ciudad, si te has ido cerca o lejos, más o menos tiempo; la anormalidad del verano gijonés altera los planes y los tiempos llenándolos de ferias, fiestas, conciertos y motivos para no hacer lo mismo que el resto del año.

Por eso septiembre ha sido siempre para mí el principio del año. No ese enero frío y de días cortos que nos hace creen en un principio de algo exactamente igual al último día de diciembre. Es septiembre con quien reestrenamos rutinas, compañías y la sensación de estar en casa, porque recorres las mismas calles, las mismas tiendas, las mismas plazas.

Todo iba así hasta que se publicó, en este mismo medio, las peticiones que para este nuevo periodo, curso o año, como prefieran, tienen los representantes vecinales de la ciudad. Caí de mi inicio de año idílico para volver, no al estreno de nada, ni siquiera al reestreno, sino a la pura y dura repetición de lo ya escuchado. Los problemas que estas asociaciones enuncian son tan conocidos que da pudor pensar que siguen estando presentes: eliminar el tráfico de camiones por La Calzada, terminar la ampliación de Cabueñes, mejorar la seguridad y la limpieza de caminos de la zona rural, ampliar las frecuencias del transporte público, mejorar aceras, hacer parques… Y la lista continua llena de sentido común.

Lo que me parece más grave no son solo las peticiones, sino los comentarios que las acompañan: se piden certezas de que no se repitan promesas incumplidas, se habla de peticiones muy antiguas y de que éstas son "lo de siempre".

Es ese cansancio de quien sigue pidiendo sin ser atendido lo preocupante, porque es el mejor cultivo de la decepción y el escepticismo ante el papel que, en estas soluciones, tiene que asumir el gobierno municipal y los demás gobiernos autonómicos y nacionales.

Es el más cercano el que debería ser más sensible, más activo, más efectivo y asumir lo que es su competencia sin dilaciones. En lo que no es de su competencia el trabajo implica hablar, negociar, influir, presionar, estar presente en los centros de decisión sea donde sea, porque defender lo que vecinas y vecinos necesitan no se consigue desde la queja en la plaza mayor.

Gijón y los que aquí vivimos no merecemos menos.