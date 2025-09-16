Cimavilla, tú eras el barrio mejor

¿Quién no cantó el "Cimavilla tú eres el barrio mejor"? Se echó en falta estos días de fiesta playa entonar a coro esa bonita canción. No había excursión que no brindásemos al barrio y también a Autos Medina para alegrar la conducción del chófer y que acelerase. Las fiestas de Cimavilla se distinguían por tener folixa en varias plazas; el jolgorio iba por calles, no por barrios.

Es septiembre de 2025 y la primera murgina comienza frente a Casa Jovino, donde la danza –que no prima– hace que el público baile a todo lo que da, ahí prima la cumbia. Más arriba, donde las cigarreras ya tienen un palacio con su calle en el barrio Montevil como contradicción, la plaza de Arturo Arias es más de cantar, animando "Starsky y Hutch" empujándonos con el "Échame a mí la culpa". Entre las guitarras y voces del dúo un Rambal revivido posa el calderu la ropa y empuja al público a que también cante a coro. Al fondo el escenario sobrevuela un rapaz jinete y picona encima un "gochu", muy playu él.

En otro foco y expresión cultural, un DJ pone banda sonora a la Torre el Reloj como invocando al espíritu de presos que allí acogiera; roba los silencios a tantos registros de archivo municipal que contuviera la torre. Cimavilla, por más que la gentrifiquen al poner calle Les Cigarreres en Montevil y Roces, sigue inspirando poesía, alma, corazón y vida, no se discute.

Si no se aprecia el espíritu playu, baste entrar en la Casa Natal de Jovellanos y observar el magistral tablero de Sebastián Miranda, escultor, pintor y poeta donde su afinado escoplo fotografió en madera a personajes de Cimavilla que rulaban y los otros, muyeres casi todas con fíos en brazos, fisgando desde el palco a la cacea pescao, esencia del barrio más alto de Gijón.

Con la canción copiada de "Oh, Galatea, tú eres el barco mejor", aquella bribarca y buque escuela de guardiamarinas se hizo metamorfosis disfrazada de barrio que destacó en fútbol y en natación, desde babor a estribor. El chico se hizo mujer. Esa estridencia musical de fiestas que cierran el primer cuarto de siglo XXI preserva la esencia de Cimavilla. Aireada por Santa Catalina, quiere recobrar el nombre de "Galatea" de poetas griegos y romanos. Por eso y por mucho más, Cimadevilla, tú eras el barrio mejor.