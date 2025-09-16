Defensa del pinganillo

Manuel Azaña decía: "Tan española es la cultura catalana como la nuestra". El historiador Claudio Sánchez Albornoz declaraba que "solo mediante la concesión de máximas libertades y mediante los máximos respetos a las hablas regionales podremos encontrarnos todos a gusto dentro del Estado que estamos edificando todos juntos". Eduardo Manzano Moreno, profesor de investigación del CSIC, nos recuerda que hace ya casi medio siglo los redactores de la Constitución de 1978 declararon el castellano como lengua oficial del Estado, pero reconocieron las "demás lenguas españolas" como oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, estableciendo deben ser consideradas como patrimonio objeto de especial respeto y protección. Y añade: "El mandato constitucional de respetar y proteger el euskera suponía reconocer el excepcional valor de una fascinante lengua de desconocidos orígenes que volcó el dinamismo de su milenaria tradición oral en numerosos libros publicados desde el siglo XVI en adelante. Tampoco era, desde luego, un empecinamiento identitario dar el rango que le correspondía a un idioma como el catalán con una tradición literaria que se remonta, al igual que el castellano, a la época medieval (...). Resaltar la importancia de la lengua gallega, en fin, no suponía hacer una graciosa concesión para que sus hablantes estuvieran contentos, sino reivindicar un idioma cuyos primeros testimonios se manifiestan en una excepcional poesía lírica que se declamaba, por ejemplo, en la corte del Alfonso X el Sabio(...)".

Jamás en la historia de España se ha hablado una sola lengua. Y ese esfuerzo de consenso constitucional ha merecido la pena para normalizar el carácter multilingüe de nuestro país. Cualquier organismo internacional, cualquier persona con mínima formación o una pizca de sensibilidad sabe que, lejos de constituir un engorro, esa variedad lingüística es una riqueza social, cultural e incluso económica cuya defensa debería comprometernos a todos.

Cualquiera menos la irresponsable presidenta de la Comunidad de Madrid que, ignorante, veleta, descerebrada, desprecia a las comunidades lingüísticas de su propio país negándose a utilizar un práctico e inofensivo pinganillo para comunicarse mejor con sus propios compatriotas. Quien esgrime una fantasiosa y delirante ruptura de España hace añicos caprichosamente, cual niñata, la mesa del diálogo autonómico y estatal.