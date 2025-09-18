Enriqueta y Nicanor

El Ayuntamiento de Gijón ha anunciado el cierre del Museo Nicanor Piñole y su mudanza a las futuras instalaciones de Tabacalera. Sus fondos habrán de disfrutarse previsiblemente a finales de 2027 en el nuevo equipamiento cultural de Cimavilla. Un espacio atractivo, sin duda, pero distinto al que Enriqueta Ceñal, viuda del pintor, aceptó para firmar la donación íntegra de su obra. No todo estará embalado todo el tiempo, aseguran desde el área municipal de Cultura: se prepara, por ejemplo, una muestra monográfica del pintor en el Palacio de Revillagigedo. Pero la polémica ha estallado. El asunto es delicado, toca fibras sensibles del entramado visible e invisible de ciudad.

Ignoro si una eventual consideración de vulneración del acuerdo con Ceñal tendría algún efecto práctico, si cabe una reclamación de devolución cuando no hay a quién. Ejemplos existen de desacuerdos entre administraciones y familiares de intelectuales o artistas en cesiones que pretendían una puesta en común de la obra del creador, y acabaron en conflictos de pesadilla por reinterpretaciones sobre lo acordado. Pero no es el caso. Piñole falleció en 1978, Ceñal en 1994, ambos a escasos metros del museo que en breve echará el cierre.

Podríamos imaginar su sentir al saber de esta decisión y suponer su aceptación o desilusión. Yo pienso en ella y me inclino por la segunda. Es sólo una intuición, seguramente conectada con mi personal percepción de este proceso como un tren dejado en vía muerta. Las ciudades avanzan, su fisonomía cambia, es preciso tener la mente abierta, liberada de anclajes del pasado. Pero ¿realmente es necesario este cambio? Y, suponiendo que sí, ¿por qué no esperar a que el espacio futuro esté dispuesto y obviar tan largo tiempo de almacenamiento?

Conocí a Ceñal el día de inauguración del Museo Nicanor Piñole. Me impresionó aquella mujer firme en el papel que le tocaba desempeñar, pero desubicada. Aguantando el protagonismo en un acto en el que todos estaban felices, sí, pero eran los políticos -Tini Areces como alcalde de Gijón, Pedro de Silva como presidente del Principado- quienes, eufóricos, se desenvolvían en su medio. Y Ceñal parecía ansiar el regreso a casa, al discreto y austero vivir del resto de sus días.

Hay algo blindado, simple y complejo, en tantas mujeres que se opacaron tras la figura de grandes creadores y acabaron siendo, como cola de estrella, una prolongación de ellos tras su muerte. Afloran hoy historias de ellas, su entrega hasta la inmolación, impuesta y autoimpuesta, al dictado de tiempos férreos, castradores.

Enriqueta, asistenta en casa de Nicanor y después esposa. Una relación asimétrica que ella transitó con devoción y lealtad de roca para depositar el legado del artista en el sitio justo, como quien llega a una meta. Definitivamente, es obligado meditar bien los pasos que se dan para desandar ciertos caminos.