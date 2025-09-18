Rebasando límites

Que Tellado había sido elegido portavoz por su capacidad para crispar era sabido, no podía ser por ninguna otra razón ya que no da para más, tampoco ha hecho otra cosa desde que le nombraron. Su actuación rebasa a diario todos los límites de la ética.

Comenzó la semana con lo de "cavar la fosa que entierre a este gobierno", consciente de que lo decía para recuperar votantes de Vox, empeño inútil, porque entre el original y la copia, los más radicales se quedan con el original, que además, es carne de su carne. Se refocila Tellado en las ofensas a las víctimas del franquismo que siguen en las cunetas; acostumbrado a utilizar sus propias víctimas para financiar campañas, no va a preocuparse por las del dictador.

Sin límites éticos, aprovecha el execrable asesinato de Charlie Kirk para arrimar el ascua a su sardina lanzando una pregunta, no para que la contesten, sino para seguir crispando e implicar a la izquierda española en algo con lo que no tiene nada que ver. ¿Qué pasaría si un ultraderechista matara a un activista de izquierdas en España? No pasaría nada, como no pasó en los muchos casos que ha habido. Ya le recordaron a Yolanda González y a Carlos Palomino, yo me acuerdo de Aitor Zabaleta, del conserje de "El Papus", los abogados de Atocha, o las víctimas de los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A, el Batallón Vasco español, o los Grupos armados españoles. Busco información y encuentro 66 casos documentados.

Tellado los conoce, pero le da igual, no pierde ocasión de crispar; si sus balandronadas animan a algún descerebrado como Tyler Robinson, que por cierto, muy de izquierdas no parece, no importa, son daños colaterales, todo vale para tapar lo que se les viene encima, a lo que suman ahora la declaración de las inspectoras de Hacienda que dejan sin argumentos a González Amador y Ayuso, y las mentiras de la Consellera que dejan con el culo al aire a Mazón, y por extensión de ambos, a Feijóo, que los amparó y que definitivamente ha perdido el norte agarrándose desesperadamente, sin ningún proyecto de estado, a la letanía de los prostíbulos, la corrupción en el entorno familiar de Sánchez y los insultos disimulados o explícitos mientras bulos, calumnias, "control de la sala del supremo por atrás", y medios dopados con publicidad institucional le sostienen. Poco bagaje parece para la travesía que le espera.