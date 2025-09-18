Venezuelización

Un ciclista asturiano declara que durante la Vuelta a España les han insultado y les han tirado chinchetas, con el objetivo de llamar la atención sobre la guerra y represiones en Palestina, y boicotear la competición deportiva, por la participación de un equipo israelí en la ronda pues Israel ha invadido Gaza, tras las masacres de los islamistas de Hamas contra civiles judíos el 7-O. Cabe señalar primero que quien admite o excluye a los equipos es la Unión Ciclista Internacional, y segundo que este mismo año en la Vuelta a Cataluña ha participado el mismo equipo, y no ha habido manifestación ni acoso alguno. Si en la Champions europea de fútbol participa el Maccabi de Tel Aviv: ¿acosarán al Athletic de Bilbao, Barcelona y Real Madrid hasta que se retiren?

Protestar por lo que se considera injusto es legítimo, protestar violentamente impidiendo el final de la etapa en Madrid -con 22 policías heridos- contra la violencia parece una contradicción. Los deportistas no tienen capacidad de decisión sobre esos problemas políticos, a diferencia de los ministros y diputados. Y cuando dos pueblos distintos pelean por un mismo territorio, es casi imposible la convivencia entre dos estados, si ambos tienen por objetivo acabar con el otro: Palestina desde el río (Jordán) hasta el mar (Mediterráneo), dicen los árabes de raza y musulmanes de religión; echar a los palestinos de Gaza desde donde les disparan cohetes, dicen los hebreos de raza y judíos de religión. La guerra conlleva destrucción.

Y en esto reaparece el autollamado Sindicato de Estudiantes, de ideología marxista (anticapitalismo, lucha de clases, guerra civil, dictadura del proletariado) cuya representatividad desconocemos, y convoca a una huelga escolar en institutos y universidades para el 2 de octubre en solidaridad con Gaza. Muchos la secundarían igual si fuera por la guerra de Yemen para no tener clase ese día. ¿Y qué reivindican para mejorar la enseñanza en Asturias y en España? También lo desconocemos. Son libres de secundar la huelga si estuviera legalmente convocada, pero debemos evitar caer en la "venezuelización" de la enseñanza: aprender poco, repetir mucho los panfletos sectarios. Mejor si aprendieran mucho.