Un plagio en San Mateo

El diario "El Noroeste", de 25 de octubre de 1923, fue quien destapó este caso de plagio que fue noticia en la ciudad durante días. Bien es cierto que el tema no había ocurrido en Gijón sino en Oviedo, pero fue un reportero del periódico republicano gijonés (que firmaba con el enigmático nombre de "El Detective Audaz") quien descubrió la cuestión y "El Noroeste" aprovechó la ocasión para atacar a sus enemigos naturales, "las fuerzas de la derecha". Contó el periódico en esta ocasión, con la colaboración de la revista "La Semana Luarquesa", que también investigó el tema. En definitiva, ¿qué había pasado? Resumimos la cuestión.

Oviedo. Juegos Florales celebrados con motivo de la festividad de San Mateo en septiembre de 1923 donde actuó como mantenedor el abogado ovetense José Buylla Godino. "El Noroeste" empezó ya a comienzos de octubre, a la semana del acto, a hacerse eco de "los intensos rumores que hablaban de las fuentes donde había abrevado el señor Buylla para redactar su prodigioso discurso". Le preguntaron al abogado y él nada respondió. Entonces el diario gijonés destapó el tema: José Buylla Godino había copiado literalmente textos de Joaquín Costa, diputado republicano que ya había fallecido en 1911. En efecto se había editado en la "Biblioteca Costa" un discurso suyo pronunciado en 1901 con motivo de las Fiestas Florales de Salamanca, del cual era copia casi literal el discurso pronunciado por Buylla Godino en los Juegos Florales ovetenses de 1923.

Donde José Buylla Godino, dirigiéndose a la Reina de los Juegos Florales, decía: "Eres joven orlada por la triple diadema de la virtud, la bondad y la modestia y no digo de la hermosura porque esta salta a la vista y es, además, accidente perecedero del que la mujer no debe envanecerse". Joaquín Costa había escrito y dicho 22 años antes: "Eres joven orlada por la triple diadema de la virtud, la bondad y la belleza y yo añado también de la hermosura". Si Buylla declamaba en 1923: "un saludo también a vosotras bellas damas ovetenses gala y ornato de esta fiesta, presentes en mi corazón de hermano y de patriota", Costa había dicho en Salamanca en 1901: "vosotras, garridas damas, gala y ornato de esta fiesta, presentes en mi corazón de hermano y de patriota". "El Noroeste" reproducía ese día de octubre de 1923 trozos enteros verdaderamente similares entre lo escrito por el aragonés y el de Oviedo, abogando que en otra ocasión "se eligiera un intelectual competente en temas asturianos evitando así ser burla en el resto de España". Los lectores del "El Nororeste" pudieron comprobar que los rumores se habían transformado en cosa cierta.

El abogado ovetense había declamado en 1923: "Las cañas se han tornado lanzas, y así veréis que los mantenedores adoptan por tema ideales que son aspiración levantadas de sus espíritus. Pi y Margall defiende el federalismo en Cataluña, Unamuno ensalza en Bilbao la lengua castellana y arremete contra las patrias chicas y la Pardo Bazán proclama el regionalismo…". Y había dicho Costa en 1901: "Las cañas se han tornado lanzas y así vemos a Pi y Margall en los Juegos Florales de Barcelona defender el federalismo, a Balaguer en Zaragoza y Calatayud recomendar un regionalismo conciliador, y a la Pardo Bazán…".

Días más tarde Pepe Buylla (como lo llamaba en ocasiones "El Noroeste") contestaba en el diario ovetense "El Carbayón" y otra vez volvía "El Noroeste" (27 de octubre de 1923) con el artículo "Plagios, discursos y política vieja". El periódico gijonés llamaba al diario de Oviedo "periódico clerical y furibundo arrumbador de tiaras y coronas" y a Buylla Godino "excelente excorreligionario". En "El Carbayón" Buylla Godino escribía que él no había plagiado a Costa, que como mucho habían coincidido.

"El Noroeste" había sido fundado en 1897 por Tomás Zarracina, Vicente Innenárity y Felipe Valdés. Primer director José Carballeira Otero, y en aquel 1923 lo dirigía Antonio López Oliveros; periódico republicano era en principio y luego reformista, cerrado en 1937. Por su parte "El Carbayón" editó su primer número el 5 de octubre de 1879, "periódico de intereses morales y materiales" y en ese 1923 era el "Decano de la Prensa de Oviedo". Último número el 17 de julio de 1936.

Una investigación sobre la historia de esos dos diarios está en el libro "Socialización política y prensa de masas. El proceso de la opinión pública en Asturias, 1898-1923" (2007), obra de Víctor Rodríguez Infiesta editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos.

Siete años y medio más tarde de aquella polémica periodística entre Gijón y Oviedo (leemos entre otras cosas "los de Oviedo no entienden el humor gijonés") el 14 de abril de 1931, fue proclamada la segunda República. En la capital de Asturias se colocó la bandera tricolor en el actual edificio del Parlamento de Asturias y en el balcón del Ayuntamiento. El alcalde de Oviedo fue Luis Laredo Hevia, y quien anunció al nuevo alcalde desde el balcón del ayuntamiento ovetense fue José Buylla Godino, a los sones de "La Marsellesa". Era miembro José Buylla Godino de la conjunción republicano-socialista junto con Leopoldo Alas Argüelles, Álvaro de Albornoz Liminiana, Julián Ayesta Manchola, Teodomiro Menéndez Fernández, Manuel Vigil Montoto…

Ciudadela de Jacoby. / Autor desconocido.