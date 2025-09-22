Emtusa o cómo no morir de éxito

Se está celebrando durante estos días la Semana Europea de la Movilidad. En Gijón, los actos están resultando descafeinados, carentes de un contenido a la altura de uno de los retos más importantes para las ciudades. Especialmente sangrante resulta la total ausencia de cualquier referencia al transporte público; particularmente al autobús urbano y al presente y futuro de Emtusa.

Es imposible concebir un modelo de movilidad que no sitúe en el centro al transporte público. Por ello, esta ausencia denota una mirada limitada, por parte de los responsables municipales, en torno a una cuestión tan relevante. Pocos asuntos tienen tanto peso en la definición del modelo de ciudad como la movilidad.

Este verano, Emtusa ha batido todos los registros históricos de número de viajeros, superándose los dos millones de pasajeros tanto en junio como en agosto. Se prevé que se superen los veintitrés millones al finalizar 2025.

Antes de la pandemia, en 2019, la cifra de viajeros alcanzó 18.913.049. Hablamos de un incremento porcentual de más del 20%. Estos datos, en principio claramente positivos y dignos de celebración, esconden sin embargo un importante riesgo: morir de éxito.

Medidas como la bonificación del precio del bono por parte del Gobierno de España, que continúan en vigor a través de la tarjeta CTA, no así de la tarjeta ciudadana dependiente del Ayuntamiento, han contribuido, sin duda, a este sustancial incremento. Pero, a la par, se ha convertido en un problema, pues los recursos de Emtusa no se ha incrementado en proporción, lo que conlleva, en ocasiones, una reducción de la calidad del servicio y coloca a la empresa en una situación de sobresfuerzo.

Este verano, las dificultades para prestar el servicio han sido enormes: la saturación tanto de tráfico como de viajeros ha implicado unas enormes dificultades para cumplir con unos horarios desfasados. Sólo la profesionalidad y la entrega de los trabajadores de Emtusa han permitido sobrellevar una saturación del transporte público que no puede ni debe volver a repetirse.

Un servicio público no puede prestarse a costa de llevar al límite tanto a la empresa como a los trabajadores, dejando a éstos apechugar con la responsabilidad de mantener un servicio que claramente ha carecido de los recursos materiales y humanos para su correcto funcionamiento.

Si no queremos que Emtusa perezca de éxito, es imprescindible afrontar ya una serie de medidas urgentes. En primer lugar, adecuar el tamaño y recursos a las circunstancias del incremento de viajeros y de tráfico. Esto no implica solamente el aumento del número de conductores y conductoras (hay en marcha una convocatoria para cubrir noventa plazas en conducción); se requiere asimismo un incremento del personal de inspección, taller, mantenimiento o administración; necesarios todos ellos para el eficaz funcionamiento de la empresa. Se precisa, por ello, tanto continuar con el actual plan de ampliación y modernización de flota, como un aumento del tamaño de la empresa a nivel humano, material y económico.

En segundo lugar, la adopción urgente de medidas de movilidad específica. Actuaciones como continuar con la supresión de los retranqueos, a fin de facilitar la accesibilidad a las paradas, racionalizando también su número y disposición; incrementar el número de carriles bus, especialmente en las zonas más saturadas de la ciudad; generalizar sistemas de prioridad semafórica... Medidas, todas ellas, que pueden agilizar el tráfico de autobuses. Pero, sobre todo, es imprescindible adecuar los horarios y tiempos de recorrido a la realidad actual. No se puede trabajar con horarios diseñados a finales del siglo pasado, que han quedado totalmente obsoletos. Además de incumplimientos horarios, se genera una situación de estrés en conductores y conductoras, así como un incremento de la insatisfacción entre los viajeros.

Por último, pero no por ello menos importante, es imprescindible que los máximos responsables municipales tengan claro que Emtusa afronta grandes retos en un momento en que la movilidad urbana está sufriendo una verdadera revolución a nivel global.