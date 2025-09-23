Necrológica vedada

Dejó dicho que cuando la palmara no quería pompas fúnebres: ni despedidas, ni tanatorios, ni velatorios, ni responsos, ni obituarios, ni esquelas, ni lágrimas, ni flores, ni hostias en vinagre. Le dije en la última visita al hospital que haríamos lo que se nos pusiera en los santos cojones, que, muerto el burro, la cebada al rabo. No me seas huevón, es lo que me respondió, que lloraste cuando murió tu perro. Que no cuentes mentiras, le repliqué, que en aquel trance me puse a escribir. Claro, concluyó con la agilidad mental que poseía, es lo mismo: escribir es llorar. No le recordé que aquella frase la inventó Larra porque le importaba el tal Larra un pimiento y porque en aquel momento se desabrochaba la chaquetilla del pijama, mostraba la panza hinchada y el tronco esquelético: "Mira, igualito que un niño de Gaza", me espetó.

Lo cierto es que mi amigo se salió con la suya, como casi siempre. Murió en la madrugada del pasado día 18 de septiembre. De casa a la morgue, de la morgue al crematorio y vuelta a casa disipado, disuelto en sus propias cenizas. Nada de nada por el medio o revoloteando por sus alrededores. Ese tesón, rayano en la cabezonería, le caracterizaba. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas no se amilanó. Se empeñó en reclamar un "erte" de tres años (así lo verbalizaba) y lo consiguió, pese a las estadísticas oficiales, a los pronósticos del equipo médico habitual y al descreimiento de sus allegados. Le costó lo suyo, pero sus afanes por vivir, su capacidad de resistencia, sus ganas de combatir, su empecinamiento proverbial, además de sorprendernos, nos contagió como, por un decir, se pega el entusiasmo o la euforia en cualquier competición deportiva. Lo que ya no pudo fue aguantar una nueva embestida: expulsado del páncreas, el furtivo bicho (así lo llamaba) se propagó a traición en el hígado y lo fulminó.

Orgulloso de su familia y de su nombre aristocrático, Gil Alberto Pérez Carneado, alguna vez me contó, con cierta sorna asomada a los ojos, que había rastreado el árbol genealógico y estaba convencido de que algunos de sus antepasados se codearon con la nobleza asentada seguramente por los predios de Villaviciosa, la Villa por excelencia. O a ver qué poderosas razones impiden que un minero de La Camocha pueda proceder de la alta cuna. Entre bromas ligeras y discusiones sesudas, cultivamos nuestra amistad durante más de dos décadas porque él, tozudo y generoso, así se lo propuso. Reconozco, ahora que no me oye, que casi siempre tenía razón. Ya ven, he compuesto, sin su permiso, un escrito que tiende a enmascarar una llantina.