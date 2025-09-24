Marta, la alumna que me tomaba el pelo

Conocí a Marta en el verano del setenta, cuando necesitaba un pequeño refuerzo en latín para recuperar una asignatura que se le resistía. Llegó con la determinación de superar el obstáculo, y con la frescura de quien no pierde la sonrisa ni en las dificultades. Desde el primer encuentro supe que estaba ante una persona especial: simpática, educada, risueña, capaz incluso de bromear conmigo fuera de clase, siempre con ese respeto que la caracterizaba.

Su paso por la universidad de Oviedo, fue brillante. Estudió Derecho y lo ejerció con solvencia y entusiasmo junto a su marido Sergio, en la calle Los Moros de Gijón, donde muchos la recuerdan como una profesional seria, comprometida y con gran capacidad de escucha. Marta no solo sabía de leyes: sabía de personas, y eso le permitió ganarse la confianza de quienes acudían a ella en busca de ayuda.

La noticia de su enfermedad cayó de improviso, como suele suceder en estos casos, y sorprendió a todos los que la conocíamos. El último año fue duro, exigente, lleno de pruebas, pero también mostró la fortaleza de su carácter y el amor incondicional de los suyos. Sergio y sus hijas se volcaron en cuidarla con ternura y entrega, acompañándola en cada momento, tratando de facilitarle la vida cuando la enfermedad se hacía más presente. También el párroco de Somió, don Luis, atento y cercano, supo estar ahí, pendiente de las necesidades de su espíritu.

Hoy, me toca escribir sobre su ausencia definitiva. Con ella se va una mujer trabajadora, entrañable, con un sentido del humor que no se olvidará. En mi memoria quedarán sus ganas de luchar, su trato cordial y esas palabras llenas de simpatía con las que, entre risas, solía tomarme el pelo. Marta ya no está con nosotros, pero sigue siendo, para mí y para los que la tratamos, una presencia luminosa.