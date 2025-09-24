Opinión | Crónicas de barrio
Marta, la alumna que me tomaba el pelo
Conocí a Marta en el verano del setenta, cuando necesitaba un pequeño refuerzo en latín para recuperar una asignatura que se le resistía. Llegó con la determinación de superar el obstáculo, y con la frescura de quien no pierde la sonrisa ni en las dificultades. Desde el primer encuentro supe que estaba ante una persona especial: simpática, educada, risueña, capaz incluso de bromear conmigo fuera de clase, siempre con ese respeto que la caracterizaba.
Su paso por la universidad de Oviedo, fue brillante. Estudió Derecho y lo ejerció con solvencia y entusiasmo junto a su marido Sergio, en la calle Los Moros de Gijón, donde muchos la recuerdan como una profesional seria, comprometida y con gran capacidad de escucha. Marta no solo sabía de leyes: sabía de personas, y eso le permitió ganarse la confianza de quienes acudían a ella en busca de ayuda.
La noticia de su enfermedad cayó de improviso, como suele suceder en estos casos, y sorprendió a todos los que la conocíamos. El último año fue duro, exigente, lleno de pruebas, pero también mostró la fortaleza de su carácter y el amor incondicional de los suyos. Sergio y sus hijas se volcaron en cuidarla con ternura y entrega, acompañándola en cada momento, tratando de facilitarle la vida cuando la enfermedad se hacía más presente. También el párroco de Somió, don Luis, atento y cercano, supo estar ahí, pendiente de las necesidades de su espíritu.
Hoy, me toca escribir sobre su ausencia definitiva. Con ella se va una mujer trabajadora, entrañable, con un sentido del humor que no se olvidará. En mi memoria quedarán sus ganas de luchar, su trato cordial y esas palabras llenas de simpatía con las que, entre risas, solía tomarme el pelo. Marta ya no está con nosotros, pero sigue siendo, para mí y para los que la tratamos, una presencia luminosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
- Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta
- Esta céntrica calle de Gijón renovará toda su acera por una opción 'más limpia' tras años de quejas vecinales y suciedad
- Gijón rinde homenaje a las trabajadores de Ike, 'un ejemplo de lucha obrera
- Venden por menos de 90.000 euros una casa independiente ideal para disfrutar del fin de semana en Gijón
- La Lonja de Gijón sigue creciendo: barcos que descargan el pescado en Galicia llevan el bonito a subastar a El Musel porque consiguen mejores precios