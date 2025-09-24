Turistificación

Vuelvo a Santander en estos últimos días del verano, cuando la ciudad recupera su ritmo normal tras la vorágine estival. El reencuentro con amigos, montañeses de pro, sigue derroteros previsibles entre abrazos, risas y conversaciones. Entre las últimas surgen comentarios sobre este verano que toca a su fin. Y a uno le suena el cantar cuando escucha que la ciudad ha recibido más turistas que nunca, las playas a reventar, dificultades para trasladarse en coche o aparcar, y aparcamientos públicos saturados de autocaravanas y furgonetas camperizadas. El norte está de moda, dice alguien inocentemente, y entonces viene la sentencia certera de una santanderina: el Norte se está "benidorizando".

Algo sabemos aquí de "benidorizaciones". A mediados del pasado siglo padecimos una "benidorización" de libro en nuestro principal paseo marítimo, el Muro, masacrado por construcciones en altura que superaban fraudulentamente todo límite legal, ya de por sí bastante laxo. La democracia pareció marcar un cambio de paradigma, aunque no exento de resbalones notorios. Y no hablo hoy de la lamentable política en materia de infraestructuras ferroviarias, que ahí seguimos sin estación y con un tren de "alta velocidad" que circula de Pola de Lena a Gijón al paso de la pulga. Bien cerca del Muro, y a finales del mismo siglo, se perpetraron desafortunadas intervenciones, siendo suaves, marcadas por el abuso de cemento y la desolación, en espacios entrañables y emblemáticos como el Campo Valdés o el Náutico y sus llorados jardines. Una conocida gijonesa se desahogaba entonces con versos si no exactos, disculpen mi memoria, muy similares a estos: "eres Gijón la villa de Jovellanos, ¡la perla del hormigón!".

Bien entrado el nuevo siglo nos enfrentamos, como todo el Norte, a esa segunda fase de "benidorización," ahora en lo que toca a intensidad y usos turísticos. Hay quien dice que no procede tanta queja: son dos meses al año, julio y agosto, los que conocen cifras de alta ocupación, y bueno sería soportar alguna molestia ciudadana en pro de una prometedora industria turística. Pero es sólo una verdad a medias. El boom turístico tiene ya efectos estructurales en nuestras vidas. Sólo por citar algunos el encarecimiento de la vivienda ante la alta demanda por parte de foráneos con alto poder adquisitivo, las molestias a los vecinos, en algunas zonas, por la proliferación de viviendas de uso turístico, con su consiguiente reducción o práctica inexistencia del mercado de viviendas de alquiler, un encarecimiento y pérdida de calidad en los servicios hosteleros, o las dificultades para aparcar mientras el campismo encubierto, en forma de autocaravanas, toma a sus anchas espacios urbanos. Algunos de estos efectos podrían corregirse con medidas de fácil aplicación, otros requerirán de políticas más elaboradas y esforzadas para su mitigación. Pero lo que no vale es cruzarse de brazos, y que la "benidorización" nos lleve otra vez por delante.