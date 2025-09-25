Derecho de admisión

El presidente del Principado, Adrián Barbón, acaba de anunciar la ampliación de la matrícula gratuita a todos los cursos de grado de la Universidad de Oviedo. En el actual la ha estrenado el alumnado de nuevo ingreso. De esta forma, en Asturias se podrá hacer un recorrido de enseñanza pública íntegramente gratuito desde las escuelas 0 a 3 años hasta la formación superior, tanto de FP como universitaria. Barbón ha defendido la medida en la Junta General del Principado, en el debate sobre el estado de la región, como refuerzo de la universidad pública asturiana y, en general, "la educación como ascensor social".

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, cuyo voto es imprescindible para que el gobierno saque adelante el presupuesto regional -está en preparación el de 2026- ha celebrado el anuncio, aunque ha pedido que la medida alcance la formación postgrado, es decir, principalmente los másteres. Siguiendo la metáfora, justamente la planta en la que el ascensor se atasca.

La Declaración de Bolonia de 1999, que estableció estándares para la formación universitaria en la UE, acortó la duración de los grados universitarios para complementarlos con másteres de especialización o habilitación. En algunos casos, imprescindibles para el ejercicio de una profesión. El hecho de que desde entonces hayan florecido universidades privadas con deficiente o nulo rendimiento investigador pero amplio catálogo de másteres, lo dice todo. Se ha hecho negocio a costa de una necesidad formativa que no todas las personas se pueden costear, lo cual trunca el proyecto profesional cuando está a punto de alcanzarse.

El precio de los másteres es el gran filtro. Incluso en el caso de los online. Los más caros pueden desarrollarse en más de un país y contar con un atractivo plantel de entidades para la fase de prácticas, abriendo así posibilidades ciertas de contratación. Las familias descubren entonces que hay que hacer un desembolso extraordinario para que el título universitario del hijo o la hija tenga utilidad real y no sea papel enmarcado. Si es que hay familia detrás. Muchos jóvenes piden préstamos bancarios a intereses gravosos para poder transitar ese tramo final.

La OCDE acaba de hacer público un informe que evidencia esa segregación económica en la formación. Concluye que en la capacidad de prosperar de una persona española tiene que ver en un 37% su familia: la procedencia, educación, ocupación y patrimonio de sus progenitores. No sólo porque heredará sino porque, antes de que eso ocurra, su familia habrá costeado su recorrido formativo de principio a fin.

Está ocurriendo aquí y ahora. Una realidad terca que contradice la teoría del ascensor. Conste que nunca me ha gustado el recurso expresivo. En realidad, las y los jóvenes suben a pie, escalón a escalón, planta a planta. Pero alguien ha decretado en la última el derecho de admisión.