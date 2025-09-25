Perspectivas

Las cosas no suelen ser del todo blancas o negras cual ajedrez, pues la realidad es multicolor y depende con frecuencia de la perspectiva y circunstancias del observador de los hechos, más o menos objetivos. El típico ejemplo del número 6 para quien lo mira desde abajo que es el número 9 para quien lo mira desde arriba: ¿Quién miente y quién es el bueno? A escala local un tema polémico estas semanas son los impuestos municipales: ¿qué es más eficaz y progresista, subirlos, bajarlos o mantenerlos? En primer lugar, depende de los gastos que necesitemos pagar, y de los ingresos que podamos conseguir haciendo crecer una economía sostenible. Si los bajan y no se invierte en equipamientos y políticas sociales el resultado es negativo.

Si los suben lastrando el ahorro y la inversión, y con ello la creación de empleo y prosperidad, el resultado es contraproducente. Así, si a El Molinón van 30.000 personas pagando 50 euros para ver un partido, recaudas más que si pones las entradas a 150 euros y solo van 3.000 personas. Subir el precio o la tasa por sistema puede provocar menos recaudación, cuando quienes tienen el dinero o la propiedad se la llevan a otro sitio donde la disfruten más. No se puede negar que ahora en Gijón se ve más dinamismo, por ejemplo, grúas construyendo viviendas -y hacen falta bastantes más-, circulación de vehículos, obras en la antigua Tabacalera o arreglos de calles que en legislaturas anteriores -además sectarias-.

En cuanto a los balones de oro de fútbol, se lo dan este año a Dembelé, un jugador explosivo, pero a menor nivel de Iniesta o Mbappé, campeones del Mundo con España y Francia que no lo han obtenido; a Messi le han dado dos o tres balones de más, probablemente por votos de sus periodistas fans repartidos por continentes. Está de moda Lamine Yamal, otro jugador espectacular, pero de momento con menos gol que Lewandowski, Ferrán o Raphinha. El caso es que al fútbol gana el equipo que mete más goles, no el equipo que juegan más juntos atrás o el que hace más regates. Enhorabuena al entrenador gijonés Luis Enrique, que nos falló en el Mundial contra Marruecos, pero ha hecho una gran temporada con el París Saint-Germain.