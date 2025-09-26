Más llectura, menos influencers

Hai dos momentos del día que los dedico a la llectura: al entamu la tarde (de dos a tres hores) y cuando me chuco en cama na nueche (un pocoñín más de media hora). De mano, cuido que ye una mena de combatir l’aburrición, considérola prestosa y mui estimulante. Pero hai munches otres coses más que la llectura ayuda a meyorar.

Fálase muncho del estrés, cada día una carrapotada más de xente atopa que lo sufre, y nun ye fácil de llibrase d’él. Garrar un llibru y ponese a afondar en él relaxa y asela abondo la cabeza, combátelo.

El llibru considérase’l meyor collaciu pa la soleda qu’encha la sociedá moderno. Enxamás nun vas tar solu/a colos personaxes de ficción.

La imaxinación ameyóralo una buena aventura de papel de la qu’estimuláis el fiuncionamientu de les célules celebrales y preveníis l’avieyamientu prematuru. El alzhéimer, ente otros males dexenerativos, vese combatíu por una bona llectura.

Beneficia a esgaya la capacidá de concentración, de mantener la mente activa y ameyora la salú.

Una persona famienta de lletres xenera una gran capacidá de razonar, ameyora’l vocabulariu, enancha la curiosidá, la capacidá de razonar, la memoria y el pensamiento críticu.

Cuando un llibru cae nes manes de les persones decátense que les mentes mantiénense actives. Ver la televisión supón dalgo pasivu, que nun desarrolla la mente, pero la llectura llogra que les neurones ameyoren abondo.

Y podía siguir a nomar virtúes de la llectura y quedaríeis empapirolaos de lo que vos perdéis si nun exercitáis la capacidá llectora. Los beneficios qu’algamáis son talos que sedría una pena que vos los perdiereis por vagueriu.

Y cuando una influencer vos suelte la tochura de la babayada que ye lleer, alcordáivos que la mayoría de los influencers, amás de defraudar a facienda, fálta-yos un fervor.