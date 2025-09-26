Será por ideas

Hoy he decidido reunirme conmigo mismo y activar un proceso ultra innovador. Voy a someterme a un auto concurso de ideas. Después de observar en nuestros medios locales lo prolijo que son estos procesos, uno no puede resistirse. Seguro que no alcanzo el nivel de creatividad de proyectar un Pelayo gigante en el futuro arenal verde de nuestra bahía, pero haremos lo que se pueda.

Todo buen concurso de ideas requiere de un objetivo. Como no quiero poner límites a mi capacidad propositiva, vamos a intentar que todas ellas contribuyan notablemente a hacer de Gijón y Asturias un lugar mejor.

Claro, ¿mejor para quién?... ustedes podrán juzgar al final.

Qué mejor para hacer de Gijón una gran ciudad que conseguir que nadie deba mendigar un lugar donde vivir. Eso estaría realmente bien. Imagina que empezamos a desarrollar vivienda pública en nuestra ciudad que garantiza el acceso a jóvenes, mayores, familias… edificios proyectados bajo titularidad municipal, con una clara coparticipación de la administración regional, con alquileres asumibles y con servicios comunes que faciliten el desarrollo vital de quienes conviven en ellos.

Y puestos a proyectar ideas, una comercializadora energética que se apoye en una red de suministro desplegada en equipamientos públicos (que tenemos unos cuantos), que abarate el coste de la energía a nuestras arcas y posibilite que quienes habitamos en Gijón podamos formar parte de ella.

Seguimos para línea. Imaginemos una ordenación de los centros educativos públicos para garantizar el tránsito entre etapas dentro de la propia educación pública. 0-3, infantil, primaria y secundaria… un modelo colegio que abarque toda la etapa educativa. Un proyecto educativo integral que abra sus puertas a la educación de adultos, al barrio y al aprovechamiento de estos equipamientos por toda la comunidad.

Estamos en racha. Vamos a dar un salto cuántico… sería increíble que ante cualquier proyecto de desarrollo urbanístico se obligara a la administración a generar procesos de escucha e identificación de necesidades y oportunidades en los entornos donde se van a acometer las inversiones. Y no hablo de ponerlo sólo en un boletín oficial o portal público, ir a la calle, hablar con la gente, preguntar en los coles… hacer coparticipes y corresponsables a todo el mundo de lo que es y puede ser su ciudad.

Por último, que el espacio se acaba, si consiguiéramos unas administraciones que gestionaran en colaboración, complementándose y entendiendo que la gestión de fondos no funciona en nichos estancos que no se comunican entre ellos… seguro que avanzaríamos en eficiencia y nuestros dineros conseguirían un mayor impacto y alcance del que consiguen ahora.

Madre mía. Qué poco creativo he estado. Cuánta obviedad. El problema es que lo más obvio, lo que parece más fácil y lógico, no se hace. ¿Por qué? Vayan ustedes a saber.